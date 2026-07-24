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Beşiktaş'a Muhammed Salah müjdesi!

Muhammed Salah'ın temsilcisi, talep ettiği 7.5 milyon euroluk komisyonda indirime giderek Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın teklifine yaklaştı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Temmuz 2026 21:49 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2026 22:23
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'a Muhammed Salah müjdesi!
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Muhammed Salah'ın transferi için girişimlerine devam eden Beşiktaş'ta önemli bir gelişme yaşandı.

BEŞİKTAŞ İÇİN İNDİRİM

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, cuma günü Muhammed Salah transferini tamamlamak için büyük çaba ortaya koydu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Winwin'de yer alan habere göre, Muhammed Salah'ın menajeri Rami Abbas, oyuncunun Beşiktaş'a transferinin tamamlanması için komisyon ücretinde indirime gitmeyi kabul etti.

Beşiktaş, sözleşme imzalamaya hazırlanıyor ve anlaşmayı sonuçlandırmak için Muhammed Salah'ın menajeriyle komisyon detaylarının netleşmesini bekliyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Salah'ın temsilcisi istediği 7.5 milyon euroluk komisyonda indirime gitti ve Başkan Serdal Adalı'nın önerdiği rakama yaklaştı.

AHMED HASSAN'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Beşiktaş'ın Mısırlı eski futbolcusu Ahmed Hassan da transfer süreciyle ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Hassan, "Anlaşma tamamlandı. Birkaç saat içinde duyurulacak." ifadelerini kullandı.



SERDAL ADALI NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde, "Menajer, komisyonunu inanılmaz rakamlara çıkardı. Bu oran yaklaşık yüzde 35'e ulaştı. Bizim açımızdan böyle bir yüzde hiçbir koşulda kabul edilemez. Salah'ın bu rakamlardan haberi olduğunu sanmıyoruz." demişti.

KISA SÜREDE SONUÇ BEKLENİYOR

Mısırlı yıldızın Beşiktaş'a transferiyle ilgili kısa süre içerisinde önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.

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