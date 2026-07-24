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Filistin futbolu üç yıllık aranın ardından sahalara dönüyor

İsrail saldırıları ve baskınları nedeniyle yaklaşık üç yıldır oynanamayan Filistin futbol liglerinin eylül ayının ilk haftasında kademeli olarak yeniden başlaması planlanıyor. Futbolcular sahalara dönüş için hazırlanırken kulüpler, ulaşım engelleri, mali kriz ve yıkılan tesislerle mücadele ediyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Temmuz 2026 18:35
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Filistin futbolu üç yıllık aranın ardından sahalara dönüyor
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İsrail saldırıları ve baskınları nedeniyle yaklaşık üç yıldır resmî karşılaşmalardan uzak kalan Filistinli futbolcular, yeniden sahalara dönmeye hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İşgal altındaki Batı Şeria'nın merkezindeki El-Bire kentinde bulunan El-Bire Kültür Kulübü'nün sahasında yaklaşık 25 futbolcu, turuncu antrenman konileri arasında yoğun tempoda çalışıyor.

Oyuncular, meşin yuvarlakla yaptıkları her pasta uzun arada kaybettikleri maç temposunu yeniden yakalamaya ve eylül ayının ilk haftasında başlaması planlanan futbol faaliyetlerine hazır hâle gelmeye çalışıyor.

KAPSAMLI HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Antrenmanlar, Filistin Futbol Federasyonunun Batı Şeria, Doğu Kudüs, Gazze Şeridi ve diasporadaki futbol faaliyetlerini yeniden başlatmayı planladığını açıklamasının ardından hız kazandı.

Bu çalışmalar, Ekim 2023'te Gazze Şeridi'nde başlayan savaş ve İsrail'in Batı Şeria'daki saldırılarının ardından duran resmî futbol organizasyonlarının yeniden başlaması için yapılan ilk kapsamlı hazırlık niteliğini taşıyor.

Ancak liglerin yeniden başlaması, Filistin futbolunun savaş öncesindeki şartlarına döndüğü anlamına gelmiyor. Batı Şeria'daki kulüpler İsrail'in kısıtlamaları ve mali sorunlarla mücadele ederken, Gazze'deki takımlar yıkılan tesislerini ve dağılan kadrolarını yeniden kurmaya çalışıyor.

"FUTBOLCULARIN SEVİYESİNDE BÜYÜK DÜŞÜŞ YAŞANDI"

El-Bire Kültür Kulübü Teknik Direktörü Ömer el-Bergusi, resmî turnuvaların yaklaşık üç yıldır oynanmamasının futbolcular üzerinde derin izler bıraktığını söyledi.

İsrail'in askerî kontrol noktalarının ve Batı Şeria'nın parçalı yapısının takımların seyahatini zorlaştırdığını belirten Bergusi, özellikle genç oyuncuların gelişimleri açısından kritik yıllarını kaybettiğini ifade etti.

"Faaliyetlerin durduğu dönemde 28 yaşında olan bir futbolcu, bugün resmî bir maça çıkamadan 31 yaşına geldi. Altyapı kategorilerindeki oyuncular ise sportif gelişimlerinin en değerli yıllarını geride bıraktı ve bu kaybı telafi etmek kolay görünmüyor."

Bergusi, Filistin Futbol Federasyonunun resmî faaliyetlerin başlaması öncesinde şehirler bazında hazırlık turnuvaları düzenlediğini belirtti.

Asıl sınavın bundan sonra başlayacağını vurgulayan Filistinli teknik adam, kulüpler ile federasyona gerekli ekonomik ve lojistik desteğin sağlanmasının hayati önem taşıdığını söyledi.

MALİ KRİZ KULÜPLERİ ZORLUYOR

Futbol faaliyetlerinin durmasının etkisi yalnızca saha içiyle sınırlı kalmadı. Uzun süredir resmî müsabakaların oynanmaması ve gelir kaynaklarının azalması, Filistin kulüplerindeki mali krizi derinleştirdi.

El-Bire Kültür Kulübü Sportif Direktörü Muhammed Sedir, federasyonun faaliyetleri yeniden başlatma kararının kulüplere umut verdiğini ancak sürecin büyük zorlukların yaşandığı bir döneme denk geldiğini söyledi.

Hazırlık maçlarının maliyetlerinin yükseldiğini ifade eden Sedir, İsrail'in askerî kontrol noktalarının deplasman yolculuklarını da güçleştirdiğini belirtti.

"Sportif faaliyetlerin durduğu dönemde birçok futbolcu geçimini sağlayabilmek için çalışmak zorunda kaldı."

Sedir, teknik ekibin önceliğinin oyuncuları yeniden fiziksel olarak hazır hâle getirmek olduğunu, yeni transfer yapmanın güçlüğü nedeniyle ağırlıklı olarak altyapıdan yetişen futbolcularla yollarına devam ettiklerini aktardı.

GENÇ FUTBOLCULARIN HAYALLERİ ETKİLENDİ

Filistin 17 Yaş Altı Milli Takımı ve El-Bire Kültür Kulübü oyuncusu Basil Harbavi, İsrail saldırılarının yalnızca günlük yaşamı değil, sporu da derinden etkilediğini söyledi.

Resmî turnuvaların durmasıyla futbolcuların maç yapma ve kendilerini geliştirme imkânlarının ortadan kalktığını belirten Harbavi, yurt dışında profesyonel futbol oynama hayalinin de süreçten etkilendiğini ifade etti.

"Tecrübe kazanmam gereken yıllar spor faaliyetlerinin durduğu döneme denk geldi."

Genç futbolcu, yeniden başlayacak organizasyonların Filistin futbolunun ayağa kalkmasına katkı sağlamasını umduğunu belirterek gelecekte A Milli Takım formasını giymeyi ve yurt dışında profesyonel olarak oynamayı hedeflediğini söyledi.

İLK AŞAMADA YÜKSELME VE DÜŞME OLMAYACAK

Filistin Futbol Federasyonu, gerekli şartların oluşması durumunda futbol antrenmanları ve müsabakalarının eylül ayının ilk haftasında yeniden başlatılmasının planlandığını duyurdu.

Federasyon Sözcüsü Dima Yusuf, ilk aşamanın yalnızca faaliyetleri yeniden canlandırmaya yönelik olacağını ve liglerde yükselme ile düşme sisteminin uygulanmayacağını açıkladı.

Müsabakaların ayrıntılarının ve takvimin daha sonra duyurulacağını belirten Yusuf, kulüplere asgari düzeyde destek sağlanması ve profesyonel lig öncesinde saha ile spor tesislerinin yeniden kullanıma hazır hâle getirilmesi gerektiğini söyledi.

"SPOR CAMİASI AĞIR BEDEL ÖDEDİ"

Filistin sporunun son üç yılda ağır kayıplar verdiğini belirten Yusuf, "Spor camiasından bini aşkın kişi şehit oldu, binlercesi yaralandı ya da kayboldu. Bunun yanı sıra spor tesislerinin büyük bölümü de yıkıldı." ifadelerini kullandı.

Filistinli kaynaklara göre İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 73 bin Filistinli hayatını kaybetti, 173 binden fazla kişi yaralandı.

El-Bire'de antrenmanlarını sürdüren futbolcular ise yıllardır sessizliğe bürünen Filistin sahalarında yeniden oynanacak ilk resmî karşılaşmaya hazırlanıyor.

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