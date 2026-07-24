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Beşiktaş'ta Jean Onana krizi! İstanbul'a gelmedi

Beşiktaş'ın Kamerunlu orta saha oyuncusu Jean Onana'nın, İstanbul'a gelmeyerek izin süresinin uzatılmasını istediği öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Temmuz 2026 15:30 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2026 15:32
Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'ta Jean Onana krizi! İstanbul'a gelmedi
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Beşiktaş'ta Jean Onana ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Kamerunlu orta saha oyuncusunun, İstanbul'a dönmeyerek izin süresinin devam etmesini talep ettiği iddia edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İZİN SÜRESİNİN UZATILMASINI İSTEDİ

Ertan Süzgün'ün haberine göre Jean Onana, İstanbul'a gelmek istemediğini yönetime bildirirken, izin süresinin uzatılmasını talep etti. 

GEÇEN SEZON 4 MAÇTA FORMA GİYDİ

26 yaşındaki futbolcu, 2025/26 sezonunu Genoa'da kiralık olarak geçirdi. Onana, İtalyan ekibinde Serie A ve İtalya Kupası'nda toplam 4 resmi maçta forma giyerken skor katkısı üretemedi.

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