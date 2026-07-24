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Filenin Sultanları, yarı finalde Çin ile karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi yarı finalinde cumartesi günü Çin ile karşılaşacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Temmuz 2026 11:31
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Filenin Sultanları, yarı finalde Çin ile karşılaşacak
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) yarı finalinde cumartesi günü ev sahibi Çin ile karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Makau Özel İdari Bölgesi'ndeki East Asian Games Dome'da oynanacak karşılaşma, TSİ 14.30'da başlayacak.

Türkiye, VNL lig etabını 9 galibiyetle 4. sırada tamamladı. Ev sahibi avantajıyla final etabına katılan rakibi Çin ise 6 galibiyetle 9. sırada yer aldı.

Ay-yıldızlı ekip, yarı finalde rakibini mağlup ederek Çin karşısında elde ettiği son üç resmi maçlık galibiyet serisini sürdürmek için parkeye çıkacak.

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