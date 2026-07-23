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21:00
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Zilina-GKS Katowice
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Paksi SE-Panathinaikos
21:00
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21:00
23 Temmuz
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NK Varazdin-Jablonec
21:00
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21:30
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20:30
23 Temmuz
Rijeka-Derry City
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NK Bravo-KF Shkendija
21:45
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Shelbourne-Nomme Kalju
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Motherwell-HB Torshavn
21:45
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NSI Runavik-Koper
21:45
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Stjarnan-Ilves
22:00
23 Temmuz
Partizan-Una Strassen
22:00
23 Temmuz
FCSB-Auda
20:45
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BATE Borisov-Sion
20:00
23 Temmuz
Santa Coloma-Rapid Wien
20:00
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Paide -Zira
0-019'
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Malisheva-Hibernian
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FK Liepaja-Austria Wien
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23 Temmuz
Alashkert FC-CFR Cluj
1-163'
23 Temmuz
Panevezys-Tobol Kostanay
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Flora Tallinn-TNS
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20:00
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20:00
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Dinamo Tbilisi-Zalgiris Vilnius
20:00
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22:15

Loris Karius'tan Real Madrid finali için itiraf

Schalke forması giyen Loris Karius, 2018 Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid maçındaki hatalarıyla ilgili konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 23 Temmuz 2026 17:43
Haber: Sporx.com dış haberler
Loris Karius'tan Real Madrid finali için itiraf
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Schalke forması giyen Loris Karius, Real Madrid ile 2018 yılında oynanan Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili itiraflarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla O dönem Liverpool forması giyen Alman file bekçisi, yaptığı iki büyük hatayla Liverpool'un maçı 3-1 kaybetmesine büyük etki etmişti.

33 yaşındaki file bekçisi, "O maça kadar kariyerim hızla yükseliyordu, sonra birdenbire her şey çöktü! Dibe vurdum. İnanılmaz derecede zordu. Açıkçası o dönemde futbola olan sevgimi kaybettim. Artık antrenman yapmak, oynamak istemiyordum." dedi.

O dönem yaşadıkları karşısında sahip olduklarının bir önemi kalmadığını dile getiren Karius, "Sadece mutsuzdum. Sanki kimse beni bu çukurdan çıkaramaz gibi geliyordu. Zor dönemlerdi." diye konuştu.

Psikologa gitmesinin kendisine yardımcı olmamasına değinen Karius, "Yine de durumu değiştiremedim. Yıllar geçtikçe, bir şekilde kendi başıma o krizden çıkmayı başardım." sözlerini sarf etti.

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