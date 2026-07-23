Loris Karius'tan Real Madrid finali için itiraf

Schalke forması giyen Loris Karius, Real Madrid ile 2018 yılında oynanan Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili itiraflarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE O dönem Liverpool forması giyen Alman file bekçisi, yaptığı iki büyük hatayla Liverpool'un maçı 3-1 kaybetmesine büyük etki etmişti.
33 yaşındaki file bekçisi, "O maça kadar kariyerim hızla yükseliyordu, sonra birdenbire her şey çöktü! Dibe vurdum. İnanılmaz derecede zordu. Açıkçası o dönemde futbola olan sevgimi kaybettim. Artık antrenman yapmak, oynamak istemiyordum." dedi.
O dönem yaşadıkları karşısında sahip olduklarının bir önemi kalmadığını dile getiren Karius, "Sadece mutsuzdum. Sanki kimse beni bu çukurdan çıkaramaz gibi geliyordu. Zor dönemlerdi." diye konuştu.
Psikologa gitmesinin kendisine yardımcı olmamasına değinen Karius, "Yine de durumu değiştiremedim. Yıllar geçtikçe, bir şekilde kendi başıma o krizden çıkmayı başardım." sözlerini sarf etti.
33 yaşındaki file bekçisi, "O maça kadar kariyerim hızla yükseliyordu, sonra birdenbire her şey çöktü! Dibe vurdum. İnanılmaz derecede zordu. Açıkçası o dönemde futbola olan sevgimi kaybettim. Artık antrenman yapmak, oynamak istemiyordum." dedi.
O dönem yaşadıkları karşısında sahip olduklarının bir önemi kalmadığını dile getiren Karius, "Sadece mutsuzdum. Sanki kimse beni bu çukurdan çıkaramaz gibi geliyordu. Zor dönemlerdi." diye konuştu.
Psikologa gitmesinin kendisine yardımcı olmamasına değinen Karius, "Yine de durumu değiştiremedim. Yıllar geçtikçe, bir şekilde kendi başıma o krizden çıkmayı başardım." sözlerini sarf etti.