Wembanyama: 'Memnun değilim, her şeyin daha hızlı olmasını istiyorum'

San Antonio Spurs'ün yıldızı Victor Wembanyama, tarihi bir sezon geçirmesine rağmen hâlâ hedeflerine ulaşmadığını düşünüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fransız yıldız, geride kalan sezonda kariyerinin en iyi rakamlarına ulaşarak 25.0 sayı ve 11.5 ribaund ortalamaları yakaladı. Ayrıca maç başına 3.1 blokla NBA'in blok kralı oldu.
Wembanyama, sezon sonunda All-NBA Birinci Takımı'na seçilirken, oy birliğiyle Yılın Savunmacısı ödülünü kazanan NBA tarihindeki ilk oyuncu oldu.
MVP oylamasını üçüncü sırada tamamlayan genç yıldız, Spurs'ün NBA Finalleri'ne yükselmesinde de önemli rol oynadı.
Ancak tüm bu başarılar bile Wembanyama'yı tatmin etmiş değil.
"Kariyerimde elde ettiğim her başarı için aynı şeyi düşünüyorum; keşke daha erken gerçekleşseydi." diyen Wembanyama, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Her şey çok hızlı ilerliyor ama memnun değilim. Daha da hızlı olmasını istiyorum. Elbette bu çok önemli bir kilometre taşı ve güzel bir başarı. Ama artık geride kaldı."
Spurs formasıyla üç sezon geçiren Wembanyama, 181 normal sezon maçında 23.4 sayı, 11.0 ribaund, 3.5 asist ve 3.5 blok ortalamaları yakaladı.
Fransız yıldız, kariyerinde iki kez All-Star seçilirken, Yılın Çaylağı ve Yılın Savunmacısı ödüllerini de kazandı.
Wembanyama, sezon sonunda All-NBA Birinci Takımı'na seçilirken, oy birliğiyle Yılın Savunmacısı ödülünü kazanan NBA tarihindeki ilk oyuncu oldu.
MVP oylamasını üçüncü sırada tamamlayan genç yıldız, Spurs'ün NBA Finalleri'ne yükselmesinde de önemli rol oynadı.
Ancak tüm bu başarılar bile Wembanyama'yı tatmin etmiş değil.
"Kariyerimde elde ettiğim her başarı için aynı şeyi düşünüyorum; keşke daha erken gerçekleşseydi." diyen Wembanyama, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Her şey çok hızlı ilerliyor ama memnun değilim. Daha da hızlı olmasını istiyorum. Elbette bu çok önemli bir kilometre taşı ve güzel bir başarı. Ama artık geride kaldı."
Spurs formasıyla üç sezon geçiren Wembanyama, 181 normal sezon maçında 23.4 sayı, 11.0 ribaund, 3.5 asist ve 3.5 blok ortalamaları yakaladı.
Fransız yıldız, kariyerinde iki kez All-Star seçilirken, Yılın Çaylağı ve Yılın Savunmacısı ödüllerini de kazandı.