22 Temmuz
Omonia Nicosia-Kairat Almaty
20:00
22 Temmuz
Levski-U.Craiova
20:30
22 Temmuz
Egnatia-NK Celje
22:00
22 Temmuz
FK Neftchi-Dinamo Minsk
19:00
22 Temmuz
Bohemian FC-Ballkani
20:00
22 Temmuz
Başakşehir-FC Inter Turku
20:45
22 Temmuz
FK Vardar-Riga FC
21:00
22 Temmuz
Spartak Trnava-CSKA 1948
21:30
22 Temmuz
Lillestroem-Viking
20:00
23 Temmuz
Coritiba-Palmeiras
01:30
23 Temmuz
Internacional-Cruzeiro
03:30
24 Temmuz
Bolivar-Gremio
01:00

Manchester City'de Phil Foden'a yeni sözleşme

Manchester City, Galatasaray'ın da transfer gündemine gelen Phil Foden'ın sözleşmesinin 2030 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Temmuz 2026 15:16
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manchester City'de Phil Foden'a yeni sözleşme
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Manchester City, Phil Foden'ın sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İngiliz ekibi, Phil Foden ile 2030 yılına kadar sürecek yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

İMZA SONRASI AÇIKLAMA

Manchester City'nin altyapısından yetişen 26 yaşındaki Foden, yeni sözleşmesinin ardından, "Geleceğimi Manchester City'ye adamak benim için her şey demek. Bu kulüpte oynamak, hayatım boyunca tek istediğim şeydi ve bu formayı giymek benim için her zaman bir onurdur." dedi.

İngiliz yıldız, "Bana güvenmeye devam eden ve Manchester City için elimden gelen her şeyi vereceğime inanan kulübe, personele, takım arkadaşlarıma ve taraftarlara sadece teşekkür etmek istiyorum. Umarım önümüzdeki yıllarda bu güveni haklı çıkarabilirim." diye konuştu.

GALATASARAY'IN GÜNDEMİNE GELMİŞTİ

Manchester City ile yeni sözleşme imzalayan Foden, Galatasaray'ın da transfer gündemine gelmişti.

MANCHESTER CITY PERFORMANSI

İngiliz ekibinin altyapısından yetişen 26 yaşındaki Foden, Manchester City formasıyla 369 maçta 110 gol attı ve 68 asist yaptı.



SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.