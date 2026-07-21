YKS Sonuçları Açıklandı mı 2026? ÖSYM 2026 YKS Sonuçları İlan Edildi mi?

Evet. 2026 YKS sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı ve adayların erişimine açıldı.

YKS sonuçları nereden sorgulanıyor?

Adaylar, YKS sonuçlarını ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi ile Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle görüntüleyebiliyor.

Sonuç belgeleri basılı olarak gönderilmiyor. Tüm işlemler elektronik ortamda gerçekleştiriliyor.

Sonuç belgesinde hangi bilgiler yer alıyor?

2026 YKS sonuç belgesinde adayların;

TYT, AYT ve YDT puanları,

Başarı sıralamaları,

Yerleştirme puanları,

Test bazındaki doğru ve yanlış sayıları,

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)

yer alıyor.

YKS tercihleri ne zaman başlayacak?

Sonuçların açıklanmasının ardından gözler üniversite tercih takvimine çevrildi. ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzu ile birlikte adaylar tercih işlemlerini belirtilen tarihler arasında AİS üzerinden gerçekleştirebilecek.

Sonuçlar açıklandıktan sonra adaylar ne yapmalı?

Uzmanlar, adayların öncelikle başarı sıralamalarını incelemelerini, tercih kılavuzunu dikkatle okumalarını ve tercih listesini başarı sıralamalarını dikkate alarak oluşturmalarını öneriyor.

Sonuç: YKS Sonuçları Açıklandı mı 2026?

Evet. 2026 YKS sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilir ve tercih sürecine ilişkin resmi takvimi takip ederek üniversite tercihlerini yapabilir.