Bülent Bölükbaşı'dan transfer itirafı: 'Ekonomik şartlar kısıtlıyor'

1'inci Lig takımlarından Sarıyer, Bolu'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Lacivert beyazlı takım Abant Gölü Milli Parkı yolu üzerinde bulunan otelde teknik direktör Bülent Bölükbaşı yönetiminde ikinci etap kamp çalışmalarına devam ediyor. İstanbul ekibi, sabah otelin sahasında yapılan antrenmanda düz koşunun ardından kondisyon çalışması yaptı.
Sarıyer Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı, Bolu kampında takımdaki eksiklikleri tamamlamaya çalıştıklarını söyleyerek, "Bizim açımızdan eksiklerimiz var, tamamlamaya çalışıyoruz. Oyuncuların istek, arzusu bizi mutlu ediyor. Lige kadar eksiklerimizi de tamamlarsak lige hazır bir şekilde geçeriz. Kampta üç tane daha hazırlık maçımız olacak. Pozisyonel olarak eksiğimiz var. Transferler, istediğimiz oyuncular yavaş yavaş geliyor. Tabii yönetimin de bu konuda çalışmaları devam ediyor ama malum ekonomik şartlar kulüplerin elini kolunu bağlıyor. Eksik bölgelerimiz var. Birden fazla eksik bölgemiz var. Onları da tamamlarsak lige kadar hazır oluruz. Evet, elimizde bir kadromuz var fakat takımlar yedek oyuncuları kadar güçlüdür. Biraz o anlamda sıkıntımız var. Onları da tamamlarsak inşallah ligde hazır, dinamik, seyirciye keyif veren, oyuncuların keyif aldığı bir takım izletmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.
'BULUNDUĞU KONUMDA İDDİALI OLACAK BİR TAKIM OLMAYI HEDEFLİYORUZ'
Bölükbaşı, hedef koymak için erken olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Hedef koymak için çok erken. Ligdeki takımların durumları ortada, bütçeler ortada. Biz birazcık dışarıdan göründüğü kadarıyla çok fazla transfer yapıyor ve çok fazla para harcıyor gibi görünüyoruz ama işin aslı o değil. Biz kendi çapımızda ligde kalacak, ligde yukarılara mücadele edecek, bulunduğu konumda iddialı olacak bir takım olmayı hedefliyoruz. Şu anda hedefimiz o."
Sarıyer Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı, Bolu kampında takımdaki eksiklikleri tamamlamaya çalıştıklarını söyleyerek, "Bizim açımızdan eksiklerimiz var, tamamlamaya çalışıyoruz. Oyuncuların istek, arzusu bizi mutlu ediyor. Lige kadar eksiklerimizi de tamamlarsak lige hazır bir şekilde geçeriz. Kampta üç tane daha hazırlık maçımız olacak. Pozisyonel olarak eksiğimiz var. Transferler, istediğimiz oyuncular yavaş yavaş geliyor. Tabii yönetimin de bu konuda çalışmaları devam ediyor ama malum ekonomik şartlar kulüplerin elini kolunu bağlıyor. Eksik bölgelerimiz var. Birden fazla eksik bölgemiz var. Onları da tamamlarsak lige kadar hazır oluruz. Evet, elimizde bir kadromuz var fakat takımlar yedek oyuncuları kadar güçlüdür. Biraz o anlamda sıkıntımız var. Onları da tamamlarsak inşallah ligde hazır, dinamik, seyirciye keyif veren, oyuncuların keyif aldığı bir takım izletmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.
'BULUNDUĞU KONUMDA İDDİALI OLACAK BİR TAKIM OLMAYI HEDEFLİYORUZ'
Bölükbaşı, hedef koymak için erken olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Hedef koymak için çok erken. Ligdeki takımların durumları ortada, bütçeler ortada. Biz birazcık dışarıdan göründüğü kadarıyla çok fazla transfer yapıyor ve çok fazla para harcıyor gibi görünüyoruz ama işin aslı o değil. Biz kendi çapımızda ligde kalacak, ligde yukarılara mücadele edecek, bulunduğu konumda iddialı olacak bir takım olmayı hedefliyoruz. Şu anda hedefimiz o."