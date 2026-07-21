Pat Riley, LeBron'un kararını sabırla bekliyor: 'Her gün aramıyorum'

Miami Heat başkanı Pat Riley, LeBron James'in geleceğine ilişkin kararı basketbol dünyasının geri kalanı gibi sabırla beklediğini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Riley, The Dan LeBatard Show programında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
"Benim de elimde yeni bir bilgi yok. Sanırım onunla konuşma fırsatı bulan herkes gibi biz de sadece bekliyoruz," diyen Riley, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu tamamen onun vereceği bir karar. Kararı kendisinin vermesine izin vermelisiniz. Buna hakkı var. Ben de (menajeri Rich Paul'u) her gün arayıp rahatsız etmiyorum. Kararını zamanı geldiğinde verecektir."
Heat, NBA tarihinin sayı kralını kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında yer alıyor. James'in bu yaz Cleveland Cavaliers, Denver Nuggets, Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves ve Philadelphia 76ers ile de adı anılıyor.
LeBron James, 2010-2014 yılları arasında dört sezon boyunca Miami forması giymiş, Heat bu dört sezonun tamamında NBA Finalleri'ne yükselmiş ve bunların ikisini şampiyonlukla tamamlamıştı.
Riley ayrıca, James'in Miami'den ayrılarak Cleveland Cavaliers'a dönmesinin kendisini büyük hayal kırıklığına uğrattığını da dile getirdi.
"LeBron ile çok fazla konuşmuyoruz. Ama artık bunları geride bırakıyorsunuz," diyen Riley, "Ayrıldığında gerçekten büyük hayal kırıklığı yaşamıştım çünkü önümüzde bir hanedanlık kurulacağını düşünüyordum." ifadelerini kullandı.
James'in Miami'ye dönmesi halinde, Bam Adebayo ve takıma yeni katılan Giannis Antetokounmpo ile birlikte yeni bir "Big Three" oluşturması mümkün olabilir.
41 yaşındaki James, geçtiğimiz sezon Lakers formasıyla çıktığı 60 maçta 20.9 sayı, 7.2 asist ve 6.1 ribaund ortalamaları yakaladı.
"Benim de elimde yeni bir bilgi yok. Sanırım onunla konuşma fırsatı bulan herkes gibi biz de sadece bekliyoruz," diyen Riley, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu tamamen onun vereceği bir karar. Kararı kendisinin vermesine izin vermelisiniz. Buna hakkı var. Ben de (menajeri Rich Paul'u) her gün arayıp rahatsız etmiyorum. Kararını zamanı geldiğinde verecektir."
Heat, NBA tarihinin sayı kralını kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında yer alıyor. James'in bu yaz Cleveland Cavaliers, Denver Nuggets, Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves ve Philadelphia 76ers ile de adı anılıyor.
LeBron James, 2010-2014 yılları arasında dört sezon boyunca Miami forması giymiş, Heat bu dört sezonun tamamında NBA Finalleri'ne yükselmiş ve bunların ikisini şampiyonlukla tamamlamıştı.
Riley ayrıca, James'in Miami'den ayrılarak Cleveland Cavaliers'a dönmesinin kendisini büyük hayal kırıklığına uğrattığını da dile getirdi.
"LeBron ile çok fazla konuşmuyoruz. Ama artık bunları geride bırakıyorsunuz," diyen Riley, "Ayrıldığında gerçekten büyük hayal kırıklığı yaşamıştım çünkü önümüzde bir hanedanlık kurulacağını düşünüyordum." ifadelerini kullandı.
James'in Miami'ye dönmesi halinde, Bam Adebayo ve takıma yeni katılan Giannis Antetokounmpo ile birlikte yeni bir "Big Three" oluşturması mümkün olabilir.
41 yaşındaki James, geçtiğimiz sezon Lakers formasıyla çıktığı 60 maçta 20.9 sayı, 7.2 asist ve 6.1 ribaund ortalamaları yakaladı.