Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Mısırlı foto muhabiri, 2026 FIFA Dünya Kupası'nı 96 yıllık körüklü kamerayla fotoğrafladı

Mısırlı foto muhabiri Ferid Kutub, 2026 FIFA Dünya Kupası'nı 1930 yapımı yaklaşık 96 yıllık körüklü kamerayla fotoğrafladı.

calendar 21 Temmuz 2026 14:05
Haber: AA, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Mısırlı foto muhabiri, 2026 FIFA Dünya Kupası'nı 96 yıllık körüklü kamerayla fotoğrafladı
Yorum Yap Yorum Yap
Paylaş: Google News
Mısırlı foto muhabiri Ferid Kutub, 2026 FIFA Dünya Kupası'nı, ilk Dünya Kupası'nın düzenlendiği 1930 yılında üretilen yaklaşık 96 yıllık tarihi bir körüklü kamerayla fotoğraflayarak Dünya Kupası statlarında ilgi odağı oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklığında düzenlenen ve yaklaşık bir ay sürerek final karşılaşmasıyla sona eren 2026 FIFA Dünya Kupası'nda görevli Mısırlı foto muhabiri Ferid Kutub, "Project 1930" adını verdiği, yeşil sahaların yüksek kaliteli dijital kameralarla görüntülendiği dönemde turnuvayı yaklaşık bir asırlık tarihi bir makineyle belgeleme macerasını anlattı.

2019'dan bu yana Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) bünyesinde fotoğrafçı olarak görev yapan Kutub, ilk Dünya Kupası'nın düzenlendiği 1930 yılında üretilmiş bir makine bulmayı hedeflediğini dile getirerek, "Arayışım tam bir yıl sürdü ve sonunda profesyonel bir kamera buldum." diye konuştu.

Mesleği icabı takip ettiği üçüncü Dünya Kupasını, "Zeiss kon 250/11" marka/model fotoğraf makinesiyle görüntüleyerek farklı bir yöntem denemek istediğini söyledi.

- "Sanki küçük oğlumu gezmeye götürüyormuşum gibi hissediyorum"

Fotoğraf makinesini bulduktan sonra bu kez yeniden kullanılabilir hale getirmek için çalıştığını belirten Kutup, şöyle devam etti:

"Ardından onu nasıl çalıştıracağımı araştırmaya başladım. Cam üzerine görüntü alan sistemi negatif film sistemine dönüştürdüm. Çok şükür bunu başardım ve Kanada'da önce Portekiz-Hırvatistan, ardından İsviçre-Kolombiya maçlarında kullanmaya başladım. Kamera orada büyük ilgi gördü. Onun benim bir parçam olduğunu hissediyorum. Aramızda güçlü bir uyum olduğunu hissediyorum. Onunla seyahat ederken sanki küçük oğlumu gezmeye götürüyormuşum gibi hissediyorum. Oysa bunca zaman kapalı kalmıştı."

Daha önce 2018 Rusya ve 2022 Katar'daki dünya kupaları ile olimpiyat oyunlarını görüntülediğini aktaran Kutub, "Takip ettiğim üçüncü Dünya Kupası'nda bunu farklı bir şekilde yapmak istedim." dedi.

Dünya Kupası statlarındaki deneyimini anlatan Kutub, "Maç sırasında kamerama bakarken mutlu oluyorum. Sanki başka bir zamandan gelmiş gibi hissediyorum. Kameram sanki bir anda kendisini modern teknolojinin ortasında buluyor ve etrafına şaşkınlıkla bakıyor." diye konuştu.



- Bir fotoğraf için bir dakika

Eski kamerayla dijital kameralar arasındaki en büyük farkın çekim süresi olduğunu belirten Kutub, şunları kaydetti:

"Dijital kamerayla örneğin saniyenin binde biri hızında çekim yapabilirsiniz. Deklanşöre bastığınız anda fotoğraf çekilmiş olur. Bu kamerada önce makineyi açıyorum ve görüntü ters olarak beliriyor. Daha sonra kadrajı ayarlıyorum. Görüntüyü daha iyi görebilmek için başıma siyah örtü geçiriyorum. Ardından filmi yerleştiriyor, görüntüleme modundan çekim moduna geçiyorum. Bütün bu süreç tek bir fotoğraf için yaklaşık bir dakika sürüyor."



Çalışma yönteminin de değiştiğini dile getiren Kutub, maçta bir anı ya da oyuncuyu takip ederek fotoğraf çekmek için anlık olarak kamerayı oynatma imkanı olmadığını belirterek "Sahanın belirli bir noktasını seçiyor ve orada neyle karşılaşacağımı bekliyorum. Bu bazen bir korner, bazen kale önünde yaşanan bir pozisyon oluyor. Benim için çok büyük bir meydan okumaydı. Çok şükür sonunda iyi sonuçlar elde ettim." diye konuştu.

Mısırlı foto muhabiri, "Amacım yalnızca eski bir kamera kullanmak değildi; fotoğrafçılığın ilk dönemlerindeki çekim deneyimini yeniden canlandırmak ve Dünya Kupası'nın ilk organizasyonuyla en yeni organizasyonunu, aynı döneme ait bir araç aracılığıyla birbirine bağlamaktı. Bu proje, güçlü bir fotoğrafın değerini yalnızca teknolojik gelişmelerin değil; fikrin, sabrın ve fotoğrafçının bakış açısının belirlediğini göstermeye yönelik bir denemeydi." şeklinde konuştu.

Mısırlı foto muhabiri Ferid Kutub, çekimin ardından fotoğrafların uzman kişiler tarafından banyo edildiğini, daha sonra dijital ortama aktarılabilmesi için taranarak son haline getirildiğini söyledi.





 

 Reklam 
DÜNYA KUPASI ÖZEL BÖLÜMÜ
Mısırlı foto muhabiri, 2026 FIFA Dünya Kupası
Mısırlı foto muhabiri, 2026 FIFA Dünya Kupası'nı 96 yıllık körüklü kamerayla fotoğrafladı
Beşiktaş
Beşiktaş'ın yeni yıldızı, Dünya Kupası'nın en iyi 11'inde!
İspanya
İspanya'da büyük şölen
Arjantin
Arjantin'de Dünya Kupası sonrası 15 gözaltı!
FIFA
FIFA'dan Dünya Kupası için soruşturma!
D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
Sporx Anasayfasına Dön