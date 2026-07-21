Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Beşiktaş'ın yeni yıldızı, Dünya Kupası'nın en iyi 11'inde!

Veri analiz şirketi Opta, Beşiktaş'ın yeni yıldızı Leandro Trossard'ı 2026 Dünya Kupası'nın en iyi 11'ine seçti. 31 yaşındaki Belçikalı maestro, 17 kilit pas ve yüzde 84 pas isabet oranıyla beğeni topladı.

calendar 21 Temmuz 2026 10:29
SPORX AI BAKIŞI
Beşiktaş'ın yeni yıldızı, Dünya Kupası'nın en iyi 11'inde!
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Beşiktaş'ın Arsenal'den renklerine bağladığı Leandro Trossard, Dünya Kupası'nda Belçika'nın en etkili oyuncusu oldu.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği ve 48 takımın mücadele ettiği dev turnuvanın ardından veri analiz şirketi Opta'nın istatistikleri ışığında en iyi 11 belirlendi. 31 yaşındaki maestro, Dünya Kupası'nda dikkat çeken performansıyla altın karmaya adını yazdırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 5 GOLE DİREKT ETKİ

Trossard Belçika Milli Takımı ile forma giydiği 6 maçta 2 gol ve 3 asistlik performansıyla 5 gole doğrudan katkı yaparak otoritelerin beğenisini kazandı. Tecrübeli sol kanat, ayrıca toplam 510 dakika sahada kaldığı karşılaşmalarda 17 kilit pas üretirken, yüzde 84 pas isabet oranı yakaladı. Trossard'ın Belçika Milli Takımı'ndaki süper oyunu, yeni sezon öncesi siyah beyazlı camiada heyecan yarattı.

İŞTE ALTIN KARMA

Opta'nın istatistik verilerine göre belirlenen 2026 Dünya Kupası'nın en iyi 11'i şu isimlerden oluştu: Kobel (İsviçre), Cucurella (İspanya), Martinez (Arjantin), Cubarsi (İspanya), Porro (İspanya), Rodri (İspanya), Bellingham (İngiltere), Messi (Arjantin), Mbappe (Fransa), Trossard (Belçika), Haaland (Norveç). 


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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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