FIFA'dan Dünya Kupası için soruşturma!
FIFA, Dünya Kupası finalinin ardından yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlattı.
2026 Dünya Kupası finalinde İspanya, Arjantin'i uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
Finalin ardından ise Arjantin Yardımcı Antrenörü Roberto Ayala ve Arjantin'den Leandro Paredes ile İspanya'dan Rodri, Dani Olmo ve Gavi arasında arbede yaşandı.
FIFA, Dünya Kupası finalinin ardından yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
FIFA'nın açıklaması şu şekilde:
"İspanya ile Arjantin arasında oynanan Dünya Kupası final maçının raporlarının incelenmesinin ardından, FIFA Disiplin Yönetmeliği'nin 36. maddesi uyarınca, FIFA Disiplin Komitesi maç sonrası olaylar sırasında meydana gelmiş olası ihlallerle ilgili bir soruşturma başlattı.
FIFA Disiplin Komitesi, raporu tamamladığında daha fazla ayrıntı ve bilgi paylaşılacaktır."
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