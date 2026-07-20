Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilkler yaşandı

İspanya, normal süresi golsüz tamamlanan finalde Arjantin'i uzatmalarda 1-0 yenerek Dünya Kupası'nı ikinci kez kazandı. Üç ülkenin ev sahipliği yaptığı ve ilk kez 48 takımın katıldığı turnuvada 104 maç oynanırken birçok rekor kırıldı.

calendar 20 Temmuz 2026 16:59
Haber: AA, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilkler yaşandı
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İspanya, 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'i uzatmalarda 1-0 mağlup ederek tarihinde ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ev sahipliği yaptığı organizasyonda ilk kez 48 takım mücadele etti. Toplam 39 gün süren turnuvada 104 karşılaşma oynandı.

Meksika'nın başkenti Mexico City'deki Azteca Stadı'nda oynanan Meksika-Güney Afrika maçıyla başlayan Dünya Kupası, New York New Jersey Stadı'ndaki İspanya-Arjantin finaliyle sona erdi.

Normal süresi 0-0 tamamlanan finalde uzatmalarda golü bulan İspanya, sahadan 1-0 galip ayrılarak kupanın sahibi oldu.

GOL KRALI MBAPPE

Turnuvada 10 gol atan Fransız futbolcu Kylien Mbappe, gol krallığını kazandı. Mbappe'yi 8 golle Arjantinli Lionel Messi, 7 golle İngiliz Jude Bellingham takip etti.

Dünya Kupası kariyerindeki toplam gol sayısını 22'ye çıkaran Mbappe, organizasyon tarihinin en golcü oyuncusu oldu.

ÜÇÜNCÜLÜK MAÇINDA 10 GOL

İngiltere, üçüncülük maçında Fransa'yı 6-4 mağlup etti. Toplam 10 golün atıldığı karşılaşma, turnuvanın en gollü mücadelesi oldu.

Fransa-İngiltere maçı, Dünya Kupası tarihinin en gollü üçüncülük karşılaşması olarak kayıtlara geçti. Önceki rekor, Fransa'nın Batı Almanya'yı 6-3 yendiği 1958 Dünya Kupası'na aitti.

Mücadele ayrıca 1982'den bu yana bir Dünya Kupası maçında en fazla golün atıldığı karşılaşma oldu. Organizasyonda son olarak 1982'de Macaristan, El Salvador'u 10-1 yenmişti.

RODRI EN İYİ OYUNCU SEÇİLDİ

İspanya kaptanı Rodri, Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu ödülünü kazandı.

Turnuvada İspanya'nın oynadığı 8 karşılaşmaya da ilk 11'de başlayan 30 yaşındaki orta saha, Arjantin maçının ardından kupayı kaldıran isim oldu.

İspanya'nın ikinci kaptanı konumundaki kaleci Simon ise turnuvanın en iyi kalecisi seçildi. Simon, 8 karşılaşmada yalnızca bir gol yerken 7 maçta kalesini gole kapattı.

İSPANYA SAVUNMADA REKOR KIRDI

İspanya, turnuvadaki 8 karşılaşmada yalnızca bir gol yiyerek Dünya Kupası'nı kazanan ilk takım oldu.

Gruptaki açılış maçında Yeşil Burun Adaları ile 0-0 berabere kalan İspanya, turnuvadaki tek puan kaybını bu karşılaşmada yaşadı.

Luis de la Fuente yönetimindeki ekip, yalnızca çeyrek finalde 2-1 mağlup ettiği Belçika'dan gol yedi. İspanya, finalde de kalesini gole kapattı.

Daha önce 1998'de Fransa, 2006'da İtalya ve 2010'da İspanya, turnuvayı ikişer gol yiyerek şampiyon tamamlamıştı.

EN YAŞLI ŞAMPİYON TEKNİK DİREKTÖR

İspanya'nın 65 yaşındaki teknik direktörü Luis de la Fuente, Dünya Kupası'nı kazanan en yaşlı teknik adam oldu.

Önceki rekor, İspanya'yı 2010'da şampiyonluğa taşıyan 59 yaşındaki Vicente del Bosque'ye aitti.

ADVOCAAT DA TARİHE GEÇTİ

Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılan Curaçao'nun teknik direktörü Dick Advocaat, turnuvada görev yapan en yaşlı teknik adam oldu.

78 yaşındaki Hollandalı çalıştırıcıyı, 74 yaşındaki Çekya Teknik Direktörü Miroslav Koubek takip etti. Koubek, Çekya'nın grup aşamasını bir puanla son sırada tamamlamasının ardından görevinden ayrıldı.

NORVEÇ TARAFTARLARI DİKKAT ÇEKTİ

Turnuvada çeyrek finale yükselen Norveç, taraftarlarının karşılaşmalar öncesinde düzenlediği kürek çekme gösterileriyle öne çıktı.

Fransa, Senegal ve Irak'ın bulunduğu I Grubu'nu ikinci tamamlayan Norveç, son 32 turunda Fildişi Sahili'ni 2-1 yendi.

Son 16 turunda Brezilya'yı aynı skorla eleyen Norveç, çeyrek finalde İngiltere'ye uzatmalarda 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

YENİ KURALLAR İLK KEZ UYGULANDI

Uluslararası Futbol Birliği Kurulunun uygulamaya aldığı yeni kurallar, ilk kez bir Dünya Kupası'nda kullanıldı.

Türkiye ile Paraguay arasındaki karşılaşmanın 45. dakikasında Miguel Almiron, ağzını kapatarak konuştuğu gerekçesiyle doğrudan kırmızı kart gördü.

Arjantin-İsviçre çeyrek finalinde ise hakem Joao Pedro Pinheiro, Paredes'e gösterdiği sarı kartı VAR incelemesinin ardından iptal etti. Hakem, aldatmaya yönelik harekette bulunduğu gerekçesiyle Embolo'yu ikinci sarı karttan oyun dışına gönderdi.

Sakatlık nedeniyle sahada tedavi edilen futbolcular oyun alanının dışında bir dakika beklerken aut atışının geç kullanılması durumunda rakip takıma korner verildi.

BALOGUN KARARI TARTIŞMA YARATTI

ABD'li futbolcu Folarin Balogun'un kırmızı kart cezasının ertelenmesi, turnuvanın en çok tartışılan konularından biri oldu.

Bosna Hersek ile oynanan son 32 turu maçında doğrudan kırmızı kart gören Balogun, FIFA Tahkim Kurulunun cezayı ertelemesi üzerine Belçika ile oynanan son 16 turunda forma giydi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın FIFA Başkanı Gianni Infantino ile kırmızı kart konusunda görüşmesi de futbol kamuoyunda tartışıldı.

UEFA, cezanın ertelenmesinin yanlış olduğunu belirtirken Belçika da karara itiraz edeceğini açıkladı. Balogun'un ilk 11'de başladığı karşılaşmayı Belçika 4-1 kazandı.

İRAN MEKSİKA'DA KAMP YAPTI

Dünya Kupası öncesindeki gelişmelerin ardından İran'ın turnuvaya katılıp katılmayacağı tartışıldı. Organizasyonda yer alacağını açıklayan İran'ın bazı takım personellerinin vize başvuruları reddedildi.

Kamp merkezini Meksika'nın Tijuana kentinde kuran İran, ilk iki karşılaşmasını Los Angeles'ta, son grup maçını ise Seattle'da oynadı.

Belçika, Mısır ve Yeni Zelanda ile aynı grupta yer alan İran, üç maçtan da beraberlikle ayrıldı ancak bir gollük averaj farkıyla son 32 turuna yükselemedi.

SU MOLALARI TEPKİ ÇEKTİ

Turnuvada oynanan 104 karşılaşmanın tamamında iki devrede de su molası uygulandı.

Taraftarlar, özellikle yağmur altında oynanan karşılaşmalarda da su molası verilmesine tepki gösterdi. FIFA Başkanı Gianni Infantino ise uygulamanın reklam amacı taşımadığını ve oyuncular için yapıldığını söyledi.

YEŞİL BURUN ADALARI'NDAN DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılan Yeşil Burun Adaları, İspanya, Uruguay ve Suudi Arabistan'ın bulunduğu H Grubu'nda mücadele etti.

İlk karşılaşmasında İspanya ile golsüz berabere kalan takımda 40 yaşındaki kaleci Vozinho, yaptığı kurtarışlarla öne çıktı.

Grubu ikinci sırada tamamlayan Yeşil Burun Adaları, son 32 turunda Arjantin ile karşılaştı. Normal süresi 1-1 biten maçı uzatmalarda 3-2 kaybederek elendi.

Şampiyon İspanya, turnuvadaki 8 karşılaşmasında yalnızca Yeşil Burun Adaları'nı mağlup edemedi.

FİNALİN DEVRE ARASI 27 DAKİKA SÜRDÜ

New York New Jersey Stadı'nda oynanan finalde, Dünya Kupası tarihinde ilk kez Super Bowl organizasyonlarına benzer bir devre arası gösterisi düzenlendi.

Chris Martin'in hazırladığı gösteride Justin Bieber, Shakira ve Madonna sahne aldı. Performansların uzaması nedeniyle ikinci yarı, ilk devrenin bitiminden 27 dakika sonra başladı.

Böylece ikinci yarının başlama zamanı 12 dakika gecikti. IFAB kurallarına göre devre arasının 15 dakikayı aşmaması gerekiyor.

FIFA, daha önce yaptığı açıklamada gösterinin 11 dakika süreceğini ve dünya genelindeki çocukların eğitim ve futbol olanaklarına erişimi için 100 milyon dolar toplanmasının hedeflendiğini belirtmişti.

A MİLLİ TAKIM GRUPTA ELENDİ

A Milli Futbol Takımı, 24 yıl aradan sonra katıldığı Dünya Kupası'nda ABD, Avustralya ve Paraguay ile D Grubu'nda yer aldı.

Ay-yıldızlı ekip, Vancouver'da oynanan ilk karşılaşmada Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu.

San Francisco'daki ikinci maçta Paraguay'a 1-0 kaybeden Türkiye, iki karşılaşmanın ardından turnuvaya veda etti.

A Milli Takım, gruptaki son maçında ABD'yi 3-2 mağlup ederek organizasyonu 3 puanla tamamladı.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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