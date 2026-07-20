2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilkler yaşandı
İspanya, normal süresi golsüz tamamlanan finalde Arjantin'i uzatmalarda 1-0 yenerek Dünya Kupası'nı ikinci kez kazandı. Üç ülkenin ev sahipliği yaptığı ve ilk kez 48 takımın katıldığı turnuvada 104 maç oynanırken birçok rekor kırıldı.
Meksika'nın başkenti Mexico City'deki Azteca Stadı'nda oynanan Meksika-Güney Afrika maçıyla başlayan Dünya Kupası, New York New Jersey Stadı'ndaki İspanya-Arjantin finaliyle sona erdi.
Normal süresi 0-0 tamamlanan finalde uzatmalarda golü bulan İspanya, sahadan 1-0 galip ayrılarak kupanın sahibi oldu.
GOL KRALI MBAPPE
Turnuvada 10 gol atan Fransız futbolcu Kylien Mbappe, gol krallığını kazandı. Mbappe'yi 8 golle Arjantinli Lionel Messi, 7 golle İngiliz Jude Bellingham takip etti.
Dünya Kupası kariyerindeki toplam gol sayısını 22'ye çıkaran Mbappe, organizasyon tarihinin en golcü oyuncusu oldu.
ÜÇÜNCÜLÜK MAÇINDA 10 GOL
İngiltere, üçüncülük maçında Fransa'yı 6-4 mağlup etti. Toplam 10 golün atıldığı karşılaşma, turnuvanın en gollü mücadelesi oldu.
Fransa-İngiltere maçı, Dünya Kupası tarihinin en gollü üçüncülük karşılaşması olarak kayıtlara geçti. Önceki rekor, Fransa'nın Batı Almanya'yı 6-3 yendiği 1958 Dünya Kupası'na aitti.
Mücadele ayrıca 1982'den bu yana bir Dünya Kupası maçında en fazla golün atıldığı karşılaşma oldu. Organizasyonda son olarak 1982'de Macaristan, El Salvador'u 10-1 yenmişti.
RODRI EN İYİ OYUNCU SEÇİLDİ
İspanya kaptanı Rodri, Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu ödülünü kazandı.
Turnuvada İspanya'nın oynadığı 8 karşılaşmaya da ilk 11'de başlayan 30 yaşındaki orta saha, Arjantin maçının ardından kupayı kaldıran isim oldu.
İspanya'nın ikinci kaptanı konumundaki kaleci Simon ise turnuvanın en iyi kalecisi seçildi. Simon, 8 karşılaşmada yalnızca bir gol yerken 7 maçta kalesini gole kapattı.
İSPANYA SAVUNMADA REKOR KIRDI
İspanya, turnuvadaki 8 karşılaşmada yalnızca bir gol yiyerek Dünya Kupası'nı kazanan ilk takım oldu.
Gruptaki açılış maçında Yeşil Burun Adaları ile 0-0 berabere kalan İspanya, turnuvadaki tek puan kaybını bu karşılaşmada yaşadı.
Luis de la Fuente yönetimindeki ekip, yalnızca çeyrek finalde 2-1 mağlup ettiği Belçika'dan gol yedi. İspanya, finalde de kalesini gole kapattı.
Daha önce 1998'de Fransa, 2006'da İtalya ve 2010'da İspanya, turnuvayı ikişer gol yiyerek şampiyon tamamlamıştı.
EN YAŞLI ŞAMPİYON TEKNİK DİREKTÖR
İspanya'nın 65 yaşındaki teknik direktörü Luis de la Fuente, Dünya Kupası'nı kazanan en yaşlı teknik adam oldu.
Önceki rekor, İspanya'yı 2010'da şampiyonluğa taşıyan 59 yaşındaki Vicente del Bosque'ye aitti.
ADVOCAAT DA TARİHE GEÇTİ
Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılan Curaçao'nun teknik direktörü Dick Advocaat, turnuvada görev yapan en yaşlı teknik adam oldu.
78 yaşındaki Hollandalı çalıştırıcıyı, 74 yaşındaki Çekya Teknik Direktörü Miroslav Koubek takip etti. Koubek, Çekya'nın grup aşamasını bir puanla son sırada tamamlamasının ardından görevinden ayrıldı.
NORVEÇ TARAFTARLARI DİKKAT ÇEKTİ
Turnuvada çeyrek finale yükselen Norveç, taraftarlarının karşılaşmalar öncesinde düzenlediği kürek çekme gösterileriyle öne çıktı.
Fransa, Senegal ve Irak'ın bulunduğu I Grubu'nu ikinci tamamlayan Norveç, son 32 turunda Fildişi Sahili'ni 2-1 yendi.
Son 16 turunda Brezilya'yı aynı skorla eleyen Norveç, çeyrek finalde İngiltere'ye uzatmalarda 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
YENİ KURALLAR İLK KEZ UYGULANDI
Uluslararası Futbol Birliği Kurulunun uygulamaya aldığı yeni kurallar, ilk kez bir Dünya Kupası'nda kullanıldı.
Türkiye ile Paraguay arasındaki karşılaşmanın 45. dakikasında Miguel Almiron, ağzını kapatarak konuştuğu gerekçesiyle doğrudan kırmızı kart gördü.
Arjantin-İsviçre çeyrek finalinde ise hakem Joao Pedro Pinheiro, Paredes'e gösterdiği sarı kartı VAR incelemesinin ardından iptal etti. Hakem, aldatmaya yönelik harekette bulunduğu gerekçesiyle Embolo'yu ikinci sarı karttan oyun dışına gönderdi.
Sakatlık nedeniyle sahada tedavi edilen futbolcular oyun alanının dışında bir dakika beklerken aut atışının geç kullanılması durumunda rakip takıma korner verildi.
BALOGUN KARARI TARTIŞMA YARATTI
ABD'li futbolcu Folarin Balogun'un kırmızı kart cezasının ertelenmesi, turnuvanın en çok tartışılan konularından biri oldu.
Bosna Hersek ile oynanan son 32 turu maçında doğrudan kırmızı kart gören Balogun, FIFA Tahkim Kurulunun cezayı ertelemesi üzerine Belçika ile oynanan son 16 turunda forma giydi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın FIFA Başkanı Gianni Infantino ile kırmızı kart konusunda görüşmesi de futbol kamuoyunda tartışıldı.
UEFA, cezanın ertelenmesinin yanlış olduğunu belirtirken Belçika da karara itiraz edeceğini açıkladı. Balogun'un ilk 11'de başladığı karşılaşmayı Belçika 4-1 kazandı.
İRAN MEKSİKA'DA KAMP YAPTI
Dünya Kupası öncesindeki gelişmelerin ardından İran'ın turnuvaya katılıp katılmayacağı tartışıldı. Organizasyonda yer alacağını açıklayan İran'ın bazı takım personellerinin vize başvuruları reddedildi.
Kamp merkezini Meksika'nın Tijuana kentinde kuran İran, ilk iki karşılaşmasını Los Angeles'ta, son grup maçını ise Seattle'da oynadı.
Belçika, Mısır ve Yeni Zelanda ile aynı grupta yer alan İran, üç maçtan da beraberlikle ayrıldı ancak bir gollük averaj farkıyla son 32 turuna yükselemedi.
SU MOLALARI TEPKİ ÇEKTİ
Turnuvada oynanan 104 karşılaşmanın tamamında iki devrede de su molası uygulandı.
Taraftarlar, özellikle yağmur altında oynanan karşılaşmalarda da su molası verilmesine tepki gösterdi. FIFA Başkanı Gianni Infantino ise uygulamanın reklam amacı taşımadığını ve oyuncular için yapıldığını söyledi.
YEŞİL BURUN ADALARI'NDAN DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS
Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılan Yeşil Burun Adaları, İspanya, Uruguay ve Suudi Arabistan'ın bulunduğu H Grubu'nda mücadele etti.
İlk karşılaşmasında İspanya ile golsüz berabere kalan takımda 40 yaşındaki kaleci Vozinho, yaptığı kurtarışlarla öne çıktı.
Grubu ikinci sırada tamamlayan Yeşil Burun Adaları, son 32 turunda Arjantin ile karşılaştı. Normal süresi 1-1 biten maçı uzatmalarda 3-2 kaybederek elendi.
Şampiyon İspanya, turnuvadaki 8 karşılaşmasında yalnızca Yeşil Burun Adaları'nı mağlup edemedi.
FİNALİN DEVRE ARASI 27 DAKİKA SÜRDÜ
New York New Jersey Stadı'nda oynanan finalde, Dünya Kupası tarihinde ilk kez Super Bowl organizasyonlarına benzer bir devre arası gösterisi düzenlendi.
Chris Martin'in hazırladığı gösteride Justin Bieber, Shakira ve Madonna sahne aldı. Performansların uzaması nedeniyle ikinci yarı, ilk devrenin bitiminden 27 dakika sonra başladı.
Böylece ikinci yarının başlama zamanı 12 dakika gecikti. IFAB kurallarına göre devre arasının 15 dakikayı aşmaması gerekiyor.
FIFA, daha önce yaptığı açıklamada gösterinin 11 dakika süreceğini ve dünya genelindeki çocukların eğitim ve futbol olanaklarına erişimi için 100 milyon dolar toplanmasının hedeflendiğini belirtmişti.
A MİLLİ TAKIM GRUPTA ELENDİ
A Milli Futbol Takımı, 24 yıl aradan sonra katıldığı Dünya Kupası'nda ABD, Avustralya ve Paraguay ile D Grubu'nda yer aldı.
Ay-yıldızlı ekip, Vancouver'da oynanan ilk karşılaşmada Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu.
San Francisco'daki ikinci maçta Paraguay'a 1-0 kaybeden Türkiye, iki karşılaşmanın ardından turnuvaya veda etti.
A Milli Takım, gruptaki son maçında ABD'yi 3-2 mağlup ederek organizasyonu 3 puanla tamamladı.
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|ABD
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|4
|6
|2
|Avustralya
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|3
|Paraguay
|3
|1
|1
|1
|2
|4
|-2
|4
|4
|Türkiye
|3
|1
|0
|2
|3
|5
|-2
|3
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Meksika
|3
|3
|0
|0
|6
|0
|6
|9
|2
|Güney Afrika
|3
|1
|1
|1
|2
|3
|-1
|4
|3
|Güney Kore
|3
|1
|0
|2
|2
|3
|-1
|3
|4
|Çekya
|3
|0
|1
|2
|2
|6
|-4
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İsviçre
|3
|2
|1
|0
|7
|3
|4
|7
|2
|Kanada
|3
|1
|1
|1
|8
|3
|5
|4
|3
|Bosna Hersek
|3
|1
|1
|1
|5
|6
|-1
|4
|4
|Katar
|3
|0
|1
|2
|2
|10
|-8
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Brezilya
|3
|2
|1
|0
|7
|1
|6
|7
|2
|Fas
|3
|2
|1
|0
|6
|3
|3
|7
|3
|İskoçya
|3
|1
|0
|2
|1
|4
|-3
|3
|4
|Haiti
|3
|0
|0
|3
|2
|8
|-6
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|3
|2
|0
|1
|10
|4
|6
|6
|2
|Fildişi Sahili
|3
|2
|0
|1
|4
|2
|2
|6
|3
|Ekvador
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Curacao
|3
|0
|1
|2
|1
|9
|-8
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hollanda
|3
|2
|1
|0
|10
|4
|6
|7
|2
|Japonya
|3
|1
|2
|0
|7
|3
|4
|5
|3
|İsveç
|3
|1
|1
|1
|7
|7
|0
|4
|4
|Tunus
|3
|0
|0
|3
|2
|12
|-10
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Belçika
|3
|1
|2
|0
|6
|2
|4
|5
|2
|Mısır
|3
|1
|2
|0
|5
|3
|2
|5
|3
|İran
|3
|0
|3
|0
|3
|3
|0
|3
|4
|Yeni Zelanda
|3
|0
|1
|2
|4
|10
|-6
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İspanya
|3
|2
|1
|0
|5
|0
|5
|7
|2
|Cape Verde
|3
|0
|3
|0
|2
|2
|0
|3
|3
|Uruguay
|3
|0
|2
|1
|3
|4
|-1
|2
|4
|Suudi Arabistan
|3
|0
|2
|1
|1
|5
|-4
|2
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Fransa
|3
|3
|0
|0
|10
|2
|8
|9
|2
|Norveç
|3
|2
|0
|1
|8
|7
|1
|6
|3
|Senegal
|3
|1
|0
|2
|8
|6
|2
|3
|4
|Irak
|3
|0
|0
|3
|1
|12
|-11
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Arjantin
|3
|3
|0
|0
|8
|1
|7
|9
|2
|Avusturya
|3
|1
|1
|1
|6
|6
|0
|4
|3
|Cezayir
|3
|1
|1
|1
|5
|7
|-2
|4
|4
|Ürdün
|3
|0
|0
|3
|3
|8
|-5
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|3
|2
|1
|0
|4
|1
|3
|7
|2
|Portekiz
|3
|1
|2
|0
|6
|1
|5
|5
|3
|Kongo D. Cumhuriyeti
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|1
|4
|4
|Özbekistan
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İngiltere
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|2
|Hırvatistan
|3
|2
|0
|1
|5
|5
|0
|6
|3
|Gana
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Panama
|3
|0
|0
|3
|0
|4
|-4
|0