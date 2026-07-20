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Filistinliler, İspanya'nın Dünya Kupası zaferini kutluyor

İspanya'nın Arjantin'i uzatmalarda 1-0 yenerek 2026 FIFA Dünya Kupası'nı kazanması, Filistin'de kutlamalara sahne oldu. Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İspanya Kralı 6. Felipe ve Başbakan Pedro Sanchez'e tebrik mesajı gönderirken Batı Şeria ile Gazze'de Filistin ve İspanya bayrakları açıldı.

calendar 20 Temmuz 2026 17:44
Haber: AA, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Filistinliler, İspanya'nın Dünya Kupası zaferini kutluyor
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İspanya Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nı kazanması, Filistin'de resmî makamlar ve halk tarafından kutlandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği turnuvanın finalinde Arjantin'i uzatmalarda 1-0 mağlup eden İspanya, tarihindeki ikinci Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaştı.

ABBAS'TAN TEBRİK MESAJI

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İspanya'nın başarısı nedeniyle Kral 6. Felipe ve Başbakan Pedro Sanchez'e kutlama mesajları gönderdi.

Abbas, Kral Felipe'ye ilettiği mesajda şampiyonluğu "büyük bir küresel sportif başarı" olarak nitelendirirken İspanya ve halkına daha fazla başarı diledi.

Filistin yönetimi, İspanya'nın Filistin halkına ve bağımsız Filistin devletinin kurulmasına verdiği desteğe dikkati çekti.

BATI ŞERİA'DA BAYRAKLARLA KUTLAMA

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim, El Halil ve Nablus kentleri başta olmak üzere birçok bölgede yüzlerce Filistinli, Filistin ve İspanya bayraklarıyla kutlamalar düzenledi.

Kutlamalarda İspanya'nın Filistin Devleti'ni tanıması, Filistin'e yönelik desteği ve Gazze'deki İsrail saldırılarına ilişkin eleştirileri gündeme getirildi.

KARİKATÜRLERDE YAMAL VE FİLİSTİN BAYRAĞI

Filistinli karikatürist Ala el-Lakta, aralarında Lamine Yamal'ın da bulunduğu dört İspanyol futbolcunun Filistin bayrağını kaldırdığı bir çizim paylaştı.

Lamine Yamal, 11 Mayıs'ta Barcelona'nın La Liga şampiyonluğu kutlamaları sırasında Filistin bayrağı açmasıyla gündeme gelmişti.

Karikatürist Muhammed Sebane de Yamal'ın taşıdığı Filistin bayrağının, İspanya bayrağını tutan bir ele dönüştüğü sembolik bir çizim yayımladı.

FİLİSTİNLİLERDEN İSPANYA'YA MESAJLAR

Filistinli gazeteci Ala er-Rimavi, final karşılaşmasının İsrail'de siyasi bir boyut kazandığını belirtti.

Rimavi, bazı İsrailli yetkililer ve medya kuruluşlarının Madrid yönetiminin Gazze'ye yönelik tutumu nedeniyle İspanya'nın yenilmesini istediğini aktardı. Bu nedenle finalde İspanya'yı desteklediğini belirten Rimavi, şampiyonluğu Filistinliler açısından anlamlı bir gelişme olarak değerlendirdi.

Filistinli akademisyen Nidal Amr, sosyal medya hesabından, "Sevincin ve hüznün aynı anda buluştuğu an... Tebrikler İspanya, tebrikler Filistin." paylaşımında bulundu.

Filistinli iş insanı Beşşar el-Mısri ise "Filistin'den İspanya'ya... Biz, yanımızda duran, bize destek veren ve bayrağımızı gururla taşıyanları destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

GAZZE'DE SOKAKLARDA KUTLAMA

Gazze Şeridi'nde çok sayıda Filistinli, elektrik ve internet kesintileri nedeniyle final karşılaşmasını kafelerde, sokaklarda ve meydanlarda kurulan ekranlardan takip etti.

İspanya'nın Arjantin'i mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmasının ardından Gazze'de sokak kutlamaları düzenlendi.

AA muhabirine konuşan Gazzeliler, İspanya yönetiminin Filistin'e desteği ve Lamine Yamal'ın Filistin yanlısı tutumu nedeniyle finalde İspanya'yı desteklediklerini ifade etti.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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