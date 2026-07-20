Filistinliler, İspanya'nın Dünya Kupası zaferini kutluyor
İspanya'nın Arjantin'i uzatmalarda 1-0 yenerek 2026 FIFA Dünya Kupası'nı kazanması, Filistin'de kutlamalara sahne oldu. Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İspanya Kralı 6. Felipe ve Başbakan Pedro Sanchez'e tebrik mesajı gönderirken Batı Şeria ile Gazze'de Filistin ve İspanya bayrakları açıldı.
ABBAS'TAN TEBRİK MESAJI
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İspanya'nın başarısı nedeniyle Kral 6. Felipe ve Başbakan Pedro Sanchez'e kutlama mesajları gönderdi.
Abbas, Kral Felipe'ye ilettiği mesajda şampiyonluğu "büyük bir küresel sportif başarı" olarak nitelendirirken İspanya ve halkına daha fazla başarı diledi.
Filistin yönetimi, İspanya'nın Filistin halkına ve bağımsız Filistin devletinin kurulmasına verdiği desteğe dikkati çekti.
BATI ŞERİA'DA BAYRAKLARLA KUTLAMA
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim, El Halil ve Nablus kentleri başta olmak üzere birçok bölgede yüzlerce Filistinli, Filistin ve İspanya bayraklarıyla kutlamalar düzenledi.
Kutlamalarda İspanya'nın Filistin Devleti'ni tanıması, Filistin'e yönelik desteği ve Gazze'deki İsrail saldırılarına ilişkin eleştirileri gündeme getirildi.
KARİKATÜRLERDE YAMAL VE FİLİSTİN BAYRAĞI
Filistinli karikatürist Ala el-Lakta, aralarında Lamine Yamal'ın da bulunduğu dört İspanyol futbolcunun Filistin bayrağını kaldırdığı bir çizim paylaştı.
Lamine Yamal, 11 Mayıs'ta Barcelona'nın La Liga şampiyonluğu kutlamaları sırasında Filistin bayrağı açmasıyla gündeme gelmişti.
Karikatürist Muhammed Sebane de Yamal'ın taşıdığı Filistin bayrağının, İspanya bayrağını tutan bir ele dönüştüğü sembolik bir çizim yayımladı.
FİLİSTİNLİLERDEN İSPANYA'YA MESAJLAR
Filistinli gazeteci Ala er-Rimavi, final karşılaşmasının İsrail'de siyasi bir boyut kazandığını belirtti.
Rimavi, bazı İsrailli yetkililer ve medya kuruluşlarının Madrid yönetiminin Gazze'ye yönelik tutumu nedeniyle İspanya'nın yenilmesini istediğini aktardı. Bu nedenle finalde İspanya'yı desteklediğini belirten Rimavi, şampiyonluğu Filistinliler açısından anlamlı bir gelişme olarak değerlendirdi.
Filistinli akademisyen Nidal Amr, sosyal medya hesabından, "Sevincin ve hüznün aynı anda buluştuğu an... Tebrikler İspanya, tebrikler Filistin." paylaşımında bulundu.
Filistinli iş insanı Beşşar el-Mısri ise "Filistin'den İspanya'ya... Biz, yanımızda duran, bize destek veren ve bayrağımızı gururla taşıyanları destekliyoruz." ifadelerini kullandı.
GAZZE'DE SOKAKLARDA KUTLAMA
Gazze Şeridi'nde çok sayıda Filistinli, elektrik ve internet kesintileri nedeniyle final karşılaşmasını kafelerde, sokaklarda ve meydanlarda kurulan ekranlardan takip etti.
İspanya'nın Arjantin'i mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmasının ardından Gazze'de sokak kutlamaları düzenlendi.
AA muhabirine konuşan Gazzeliler, İspanya yönetiminin Filistin'e desteği ve Lamine Yamal'ın Filistin yanlısı tutumu nedeniyle finalde İspanya'yı desteklediklerini ifade etti.
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|ABD
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|4
|6
|2
|Avustralya
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|3
|Paraguay
|3
|1
|1
|1
|2
|4
|-2
|4
|4
|Türkiye
|3
|1
|0
|2
|3
|5
|-2
|3
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Meksika
|3
|3
|0
|0
|6
|0
|6
|9
|2
|Güney Afrika
|3
|1
|1
|1
|2
|3
|-1
|4
|3
|Güney Kore
|3
|1
|0
|2
|2
|3
|-1
|3
|4
|Çekya
|3
|0
|1
|2
|2
|6
|-4
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İsviçre
|3
|2
|1
|0
|7
|3
|4
|7
|2
|Kanada
|3
|1
|1
|1
|8
|3
|5
|4
|3
|Bosna Hersek
|3
|1
|1
|1
|5
|6
|-1
|4
|4
|Katar
|3
|0
|1
|2
|2
|10
|-8
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Brezilya
|3
|2
|1
|0
|7
|1
|6
|7
|2
|Fas
|3
|2
|1
|0
|6
|3
|3
|7
|3
|İskoçya
|3
|1
|0
|2
|1
|4
|-3
|3
|4
|Haiti
|3
|0
|0
|3
|2
|8
|-6
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|3
|2
|0
|1
|10
|4
|6
|6
|2
|Fildişi Sahili
|3
|2
|0
|1
|4
|2
|2
|6
|3
|Ekvador
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Curacao
|3
|0
|1
|2
|1
|9
|-8
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hollanda
|3
|2
|1
|0
|10
|4
|6
|7
|2
|Japonya
|3
|1
|2
|0
|7
|3
|4
|5
|3
|İsveç
|3
|1
|1
|1
|7
|7
|0
|4
|4
|Tunus
|3
|0
|0
|3
|2
|12
|-10
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Belçika
|3
|1
|2
|0
|6
|2
|4
|5
|2
|Mısır
|3
|1
|2
|0
|5
|3
|2
|5
|3
|İran
|3
|0
|3
|0
|3
|3
|0
|3
|4
|Yeni Zelanda
|3
|0
|1
|2
|4
|10
|-6
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İspanya
|3
|2
|1
|0
|5
|0
|5
|7
|2
|Cape Verde
|3
|0
|3
|0
|2
|2
|0
|3
|3
|Uruguay
|3
|0
|2
|1
|3
|4
|-1
|2
|4
|Suudi Arabistan
|3
|0
|2
|1
|1
|5
|-4
|2
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Fransa
|3
|3
|0
|0
|10
|2
|8
|9
|2
|Norveç
|3
|2
|0
|1
|8
|7
|1
|6
|3
|Senegal
|3
|1
|0
|2
|8
|6
|2
|3
|4
|Irak
|3
|0
|0
|3
|1
|12
|-11
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Arjantin
|3
|3
|0
|0
|8
|1
|7
|9
|2
|Avusturya
|3
|1
|1
|1
|6
|6
|0
|4
|3
|Cezayir
|3
|1
|1
|1
|5
|7
|-2
|4
|4
|Ürdün
|3
|0
|0
|3
|3
|8
|-5
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|3
|2
|1
|0
|4
|1
|3
|7
|2
|Portekiz
|3
|1
|2
|0
|6
|1
|5
|5
|3
|Kongo D. Cumhuriyeti
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|1
|4
|4
|Özbekistan
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İngiltere
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|2
|Hırvatistan
|3
|2
|0
|1
|5
|5
|0
|6
|3
|Gana
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Panama
|3
|0
|0
|3
|0
|4
|-4
|0