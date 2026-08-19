GALATASARAY GÖRÜŞTÜ!
Galatasaray, Stuttgart forması giyen Bilal El Khannouss için de temaslarda bulundu.
İŞTE SÖZLEŞME ŞARTLARI!
Galatasaray'da yeni transfer Aleksey Batrakov'un sözleşme şartları belli oldu!
İNGİLTERE'YE KİRALIK GİTTİ
Fenerbahçe, Hollandalı futbolcusu Anthony Musaba'yı Norwich City'ye kiraladı.
F.BAHÇE'DEN İTALYA'YA GİTTİ
Fenerbahçe, Omar Fayed'in transferi için Frosinone'yle anlaşmaya vardı. Detaylar..
DÜNYADA TÜM TRANSFERLER
Dünyada gerçekleşen tüm transferleri tek bir sayfa altında topladık. İşte tüm imzalar..
BEŞİKTAŞ YANITI: 'SAÇMALIK'
Kauno Zalgiris Teknik Direktörü Zeljko Sopic, Beşiktaş maçı öncesi açıklama yaptı.
BEŞİKTAŞ'A MEYDAN OKUDU!
Kauno Zalgirisli Motiejus Burba, Beşiktaş maçı öncesi flaş açıklamalarda bulundu.
G.SARAY'LA ANILMIŞTI: İMZA
Adı Galatasaray ile anılan Tijjani Reijnders'ın yeni takımı belli oldu. İşte detaylar...
G.SARAY İÇİN YOLA ÇIKIYOR
Galatasaray'ın anlaştığı Aleksey Batrakov, perşembe günü İstanbul'a geliyor.
TÜRKİYE DÜNYA
Transferler yükleniyor...
SPOR HABERLERİ
- 02:13 Trabzonspor - Ferencvaros: Muhtemel 11'ler
- 02:04 Beşiktaş - Kauno Zalgiris: Muhtemel 11'ler
- 01:11 Galatasaray'dan Bilal El Khannouss hamlesi
- 01:00 Harry Kane, Al-Hilal'in dev teklifini reddetti
- 00:40 Galatasaray'a Leao transferinde kötü haber
- 00:03 Atletico Madrid, sezona 3 puanla başladı
- 00:00 Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
- 23:52 Milan'dan 66 milyon euroluk transfer!
- 23:45 Milli sporculardan Uzay Modelleri Avrupa Şampiyonası'nda 2'si altın 5 madalya
- 23:32 Trabzonspor'un Salah'a sürpriz videosu beğeni topladı
- 23:05 Barcelona, Joan Gamper Kupası'nı kazandı
- 22:45 Ferhat Arıcan ve Altan Doğan, Zagreb'de finalde
- 22:43 Fatih Terim'den yıllar sonra çok konuşulacak sözler!
- 22:11 Galatasaray'da Batrakov'un sözleşme şartları belli oldu!
- 22:05 Selçuk İnan açıkladı! 3 isim Amed maçında yok
- 21:59 Kocaelispor, Porto'nun yıldızını kiraladı
- 21:54 Crystal Palace'tan Galatasaray'a Sarr cevabı
- 21:51 Görme engelli milliler yarı finalde
- 21:33 Motiejus Burba: "Beşiktaş'taki atmosferi izlemeye gelmedik"
- 21:24 Zeljko Sopic: "Beşiktaş'ın kalitesini konuşmak saçmalık"
- 21:00 Erzurumspor'a Ganalı takviye!
- 20:41 Ferencvaros'tan Salah mesajı!
- 20:23 Gençlerbirliği'nden Premier Lig'e: Ousmane Diabate
- 20:13 Erzurumspor FK, Miguel Cardoso'yu transfer etti
- 19:45 Stuttgart'tan Galatasaray'a Demirovic cevabı!
- 19:23 A Milli Kadın Basketbol Takımı kadrosunda değişiklik
- 19:17 Milli yelkenci Derin Bartan, ILCA 6 Gençler Dünya Şampiyonası'nda birinci oldu
- 18:54 Erkek Milli Voleybol Takımı'nın kadrosu açıklandı
- 18:39 Fenerbahçe'de bir ayrılık daha: Omar Fayed
- 18:37 Galatasaray'la anılan Tijjani Reijnders, imzayı attı
- 18:20 Fenerbahçe, Anthony Musaba'yı Norwich'e kiraladı
- 17:52 Galatasaray'ın yeni transferi Batrakov'un bilinmeyenleri!
- 17:35 Barcelona, Livakovic için Fenerbahçe ile masada!
- 17:00 Fatih Tekke: "Benim sancım bitmiyor"
- 17:00 Aleksey Batrakov'un geliş günü netleşti!
- 16:57 Ümit Milli Takım'ın iki maçının yeri netleşti
- 16:44 Noah Saviolo'dan Muhammed Salah sözleri: "Rüya gibi"
- 16:25 Romelu Lukaku: "Geri döneceğim"
- 16:07 Metin Diyadin'den Fenerbahçe açıklaması!
- 15:54 Bursaspor tribünlerinden gövde gösterisi
- 15:52 Inter'de mutlu son: Curtis Jones
- 15:49 Real Betis'te anlaşma tamam: Troy Parrott
- 15:40 Acun Ilıcalı'dan loca zaferi!
- 15:38 Çorum FK'da hedef 3 puan!
- 15:25 Sivasspor Başkanı Burak Özçoban: "Hayal üretmiyoruz"
- 15:12 Trabzonspor'a Darwin Nunez şoku!
- 15:02 Kayserispor'un hedefi yeniden "Süper Lig"
- 15:02 Fenerbahçe, Sidiki Cherif'in ayrılığını açıkladı!
- 15:01 A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası kadrosu açıklandı
- 14:57 Vincenzo Italiano'dan transfer açıklaması!
- 14:42 Tiago Djalo'dan Eyüpspor maçındaki pozisyon için itiraf
- 14:22 Gençlerbirliği'nden İrfan Can Eğribayat itirafı!
- 14:18 Can Armando Güner için transfer açıklaması
- 14:13 Gençlerbirliği, Metehan Baltacı'yı istiyor
- 14:10 Roma'dan Jayden Oosterwolde hamlesi!
- 14:09 Torreira neden ayrılmak istiyor?
- 14:09 Amedspor'dan Oğuz Aydın açıklaması!
- 13:53 Arsenal'den Kenan Yıldız için 100 milyon euroluk çılgın plan!
- 13:42 Crystal Palace'tan Zaha'ya bir yıllık sözleşme
- 13:25 Merinos Voleybol, yeni sezona "Sultanlar Ligi" hedefiyle hazırlanıyor
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- PUAN DURUMU
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- KL
- UL
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|Amed Sportif
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|Başakşehir
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|2
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|Gençlerbirliği
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|Beşiktaş
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|0
|3
|5
|Rizespor
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|1
|0
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|0
|3
|6
|Göztepe
|1
|0
|1
|0
|3
|3
|1
|7
|Samsunspor
|1
|0
|1
|0
|3
|3
|1
|8
|Arca Çorum
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|0
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|9
|Galatasaray
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|0
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|2
|2
|1
|10
|Alanyaspor
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|0
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|Gaziantep FK
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|0
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|12
|Kasımpaşa
|1
|0
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|0
|1
|1
|1
|13
|Trabzonspor
|1
|0
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|0
|1
|1
|1
|14
|Fenerbahçe
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|0
|15
|Eyüpspor
|1
|0
|0
|1
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|16
|Konyaspor
|1
|0
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|1
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|1
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|17
|Kocaelispor
|1
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|2
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|18
|Erzurumspor
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