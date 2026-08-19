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GALATASARAY GÖRÜŞTÜ!

Galatasaray, Stuttgart forması giyen Bilal El Khannouss için de temaslarda bulundu.

İŞTE SÖZLEŞME ŞARTLARI!

Galatasaray'da yeni transfer Aleksey Batrakov'un sözleşme şartları belli oldu!

İNGİLTERE'YE KİRALIK GİTTİ

Fenerbahçe, Hollandalı futbolcusu Anthony Musaba'yı Norwich City'ye kiraladı.

F.BAHÇE'DEN İTALYA'YA GİTTİ

Fenerbahçe, Omar Fayed'in transferi için Frosinone'yle anlaşmaya vardı. Detaylar..

TRABZON'A BÜYÜK ŞOK!

Trabzonspor'un gündeminde yer alan Darwin Nunez, Al Diriyah'a transfer oluyor.

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DÜNYADA TÜM TRANSFERLER

Dünyada gerçekleşen tüm transferleri tek bir sayfa altında topladık. İşte tüm imzalar..

BEŞİKTAŞ YANITI: 'SAÇMALIK'

Kauno Zalgiris Teknik Direktörü Zeljko Sopic, Beşiktaş maçı öncesi açıklama yaptı.

BEŞİKTAŞ'A MEYDAN OKUDU!

Kauno Zalgirisli Motiejus Burba, Beşiktaş maçı öncesi flaş açıklamalarda bulundu.

G.SARAY'LA ANILMIŞTI: İMZA

Adı Galatasaray ile anılan Tijjani Reijnders'ın yeni takımı belli oldu. İşte detaylar...

G.BİRLİĞİ'NDEN PREMIER LİG!

Newcastle United, Ousmane Diabate transferi için Gençlerbirliği ile anlaşmaya vardı.

19 Ağustos
Celtic-LASK
3-0
19 Ağustos
Slovan Bratislava-NK Celje
1-1
19 Ağustos
Hapoel Beer Sheva-Sabah FK
2-1
19 Ağustos
NEC Nijmegen-Bodo/Glimt
1-3
19 Ağustos
Atletico Madrid-Malaga
2-0
G.SARAY İÇİN YOLA ÇIKIYOR
G.SARAY İÇİN YOLA ÇIKIYOR
Galatasaray'ın anlaştığı Aleksey Batrakov, perşembe günü İstanbul'a geliyor.
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TakımlarOGBMAYP
1 Amed Sportif 1 1 0 0 3 0 3
2 Başakşehir 1 1 0 0 2 0 3
3 Gençlerbirliği 1 1 0 0 2 1 3
4 Beşiktaş 1 1 0 0 1 0 3
5 Rizespor 1 1 0 0 1 0 3
6 Göztepe 1 0 1 0 3 3 1
7 Samsunspor 1 0 1 0 3 3 1
8 Arca Çorum 1 0 1 0 2 2 1
9 Galatasaray 1 0 1 0 2 2 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 1 1 1
11 Gaziantep FK 1 0 1 0 1 1 1
12 Kasımpaşa 1 0 1 0 1 1 1
13 Trabzonspor 1 0 1 0 1 1 1
14 Fenerbahçe 1 0 0 1 1 2 0
15 Eyüpspor 1 0 0 1 0 1 0
16 Konyaspor 1 0 0 1 0 1 0
17 Kocaelispor 1 0 0 1 0 2 0
18 Erzurumspor 1 0 0 1 0 3 0

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