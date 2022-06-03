F.BAHÇE İÇİN KÖTÜ HABER!
Fenerbahçe'nin de gündemine gelen William Carvalho için Fulham devreye girdi.
İŞTE G.SARAY'IN TEKLİFİ!
Marsilya ile Galatasaray arasındaki Axel Witsel yarışı, Fransa'da büyük ses getirdi.
MOURINHO'DAN İLK TEKLİF!
İtalyanlar, Roma'nın, Lille'den milli futbolcu Zeki Çelik için teklif yaptığını duyurdu.
MANCINI İÇİN SÜRPRİZ: PSG
İtalyanlar, Mancini'nin PSG'de teknik direktör adaylarından biri olduğunu duyurdu.
BARCELONA'DAN ÖZEL FORMA
Gelecek sezon takımların giyecekleri formalar tanıtılmaya başlandı. Detaylar..
FRANSA'YI TRABZONLU DEVİRDİ
Danimarka, Fransa'yı deplasmanda Andreas Cornelius'un golleriyle 2-1 mağlup etti.
SPOR HABERLERİ
- 23:45 Cornelius, Fransa'yı yıktı!
- 23:42 Hollanda deplasmanda Belçika'ya acımadı: 4-1
- 23:29 Fransa Açık'ta finalin adı kondu
- 22:55 Hakan Reçber'den Roma'da altın madalya
- 22:52 Büyükekşi: "Önemli olan Türk futbolunu en üst seviyeye getirmek"
- 22:47 Roma'dan Zeki Çelik için ilk teklif!
- 22:31 Ahmet Nur Çebi, dernek açılışına katıldı
- 22:23 Yusuf Yazıcı için transfer açıklaması
- 21:21 Ahmet Ağaoğlu: "Tüm kurulların istifa etmesi gerekiyor!"
- 20:52 Milli Takım, Çin'e kaybetti
- 20:37 Dursun Özbek'ten Fatih Terim açıklaması!
- 19:43 Hakan Ericson: "Türkiye'nin zaaflarından faydalanmaya çalışacağız"
- 19:29 Zverev sakatlandı, Nadal finalde
- 18:53 Emirhan İlkhan: "Hedefim Avrupa"
- 18:36 Ali Koç, Kulüpler Birliği'ne aday oldu
- 18:03 Fulham, William Carvalho için devrede
- 18:02 Beşiktaş'ta kamp programı belli oldu
- 17:58 Sakaryaspor, transferi duyurdu
- 17:48 TFF Başkan Adayı Büyükekşi'den Kulüpler Birliği'ne ziyaret
- 17:41 Erzurum'da sprint zamanı!
- 17:33 3 Haziran mesajı: "Kaportam bedenimdir"
- 17:31 Alexandre Lacazette, Arsenal'den ayrıldı
- 17:25 Fenerbahçe'de genel kurul toplanıyor
- 17:25 Samet Aybaba, İSTE'den diploma aldı
- 17:22 WNBA'de şampiyon oldu, Çukurova ile imzaladı!
- 17:20 MotoGP'de Marc Marquez yine ameliyat oldu
- 17:18 Adana Demirspor, Vedat Karakuş ile sözleşme yeniledi
- 17:15 Furkan Eryılmaz: "Kenan Sofuoğlu gibi yapacağım"
- 17:15 ÇBK Mersin'de yeni başantrenör açıklandı
- 17:09 Irkçılığa karşı bir sembol: Muhammed Ali
- 17:07 Eşref Hamamcıoğlu'ndan, Dursun Özbek'e davet
- 17:03 Altınordu, 2 futbolcusuyla profesyonel sözleşme imzaladı
- 17:01 Efsane boksör Muhammed Ali'nin ismi yaşatılıyor
- 16:59 Ömer Toprak, Werder Bremen'den ayrıldı
- 16:53 MotoGP heyecanı İspanya'da
- 16:48 Basketbolda finalin adı konuluyor
- 16:32 TFF, profesyonel liglerde sezonu tescil etti
- 16:17 PSG'de yeni aday: Roberto Mancini
- 16:09 Bitlisli atletin gözü Avrupa şampiyonluğunda
- 15:52 Emin Müftüoğlu: "Türkiye bir bisiklet ülkesi haline geliyor"
- 15:43 Milli motosikletçiler ipi göğüslemek istiyor
- 15:42 Jorge Jesus'tan Mesut Özil açıklaması!
- 15:32 Filenin Sultanları 3. maçta Bulgaristan ile karşılaşacak
- 15:28 Ali Koç: "Jesus, bir Türk takımının getirebileceği en üst düzey hoca"
- 14:46 Jorge Jesus: "Kupalar kaldıracağız!"
- 14:35 Stefan Kuntz: "Watford ile görüşüp çağırdım!"
- 14:30 Milli Takımın UEFA Uluslar Ligi mücadelesi başlıyor
- 14:27 İlk test Türkiye'de, gözler millilerde!
- 14:14 İşte Türkiye liglerinde tüm düşenler, çıkanlar!
- 14:13 Giresunspor'un talebi: Flavio!
- 13:42 Denswil ne zaman imza atıyor?
- 13:23 Kouyate'den transfer kararı! Trabzonspor...
- 13:15 Van Aanholt: "Galatasaray'a gelme nedenim Terim'dir!"
- 13:10 Djaniny transferinde gelişme! Avcı başrolde...
- 12:55 Trabzonspor, Milan ve Napoli'yi istiyor!
- 12:55 "Mustafa Eskihallaç'ı Beşiktaş ve G.Saray istiyor"
- 12:11 Osman Şenher: "Model belli; Andreas Pistiolis"
- 12:10 Rezan Özdemir: "Beşiktaş altyapısında 100 milyon euroluk isimler var"
- 11:56 Henry Onyekuru, Galatasaray için seçimi bekliyor!
- 11:42 Marcao'ya Fransız kancası! İşte masadaki teklif
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- Fra
- Hol
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Trabzonspor
|38
|23
|12
|3
|69
|36
|81
|2
|Fenerbahçe
|38
|21
|10
|7
|73
|38
|73
|3
|Konyaspor
|38
|20
|8
|10
|66
|45
|68
|4
|Başakşehir
|38
|19
|8
|11
|56
|36
|65
|5
|Alanyaspor
|38
|19
|7
|12
|67
|58
|64
|6
|Beşiktaş
|38
|15
|14
|9
|56
|48
|59
|7
|Antalyaspor
|38
|16
|11
|11
|54
|47
|59
|8
|Karagümrük
|38
|16
|9
|13
|47
|52
|57
|9
|Adana Demirspor
|38
|15
|10
|13
|60
|47
|55
|10
|Sivasspor
|38
|14
|12
|12
|52
|50
|54
|11
|Kasımpaşa
|38
|15
|8
|15
|67
|57
|53
|12
|Hatayspor
|38
|15
|8
|15
|56
|60
|53
|13
|Galatasaray
|38
|14
|10
|14
|51
|53
|52
|14
|Kayserispor
|38
|12
|11
|15
|54
|61
|47
|15
|Gaziantep FK
|38
|12
|10
|16
|48
|56
|46
|16
|Giresunspor
|38
|12
|9
|17
|41
|47
|45
|17
|Rizespor
|38
|10
|6
|22
|44
|71
|36
|18
|Altay
|38
|9
|7
|22
|39
|57
|34
|19
|Göztepe
|38
|7
|7
|24
|40
|77
|28
|20
|Ö.K Yeni Malatya
|38
|5
|5
|28
|27
|71
|20
AVRUPA'DAN FUTBOL
Roma'dan Zeki Çelik için ilk teklif!
Yusuf Yazıcı için transfer açıklaması
Fulham, William Carvalho için devrede
Ömer Toprak, Werder Bremen'den ayrıldı
PSG'de yeni aday: Roberto Mancini
Lacazette imzayı atmak üzere!
Barcelona, stadyumunu halka açıyor
Isco, Real Madrid'den ayrıldı
Hull City, Seri ile ilgileniyor
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Abdullah Avcı: "Bu PlayStation değil, futbol!"
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