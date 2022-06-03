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ALİ KOÇ, RESMEN ADAY OLDU

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığına aday oldu!

"BENİM HEDEFİM AVRUPA"

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Emirhan İlkhan, hedeflerine dair açıklama yaptı.

F.BAHÇE İÇİN KÖTÜ HABER!

Fenerbahçe'nin de gündemine gelen William Carvalho için Fulham devreye girdi.

İŞTE G.SARAY'IN TEKLİFİ!

Marsilya ile Galatasaray arasındaki Axel Witsel yarışı, Fransa'da büyük ses getirdi.

BEŞİKTAŞ'IN YILDIZINA TALİP

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Beşiktaşlı yıldızı istiyor. Detaylar..

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MOURINHO'DAN İLK TEKLİF!

İtalyanlar, Roma'nın, Lille'den milli futbolcu Zeki Çelik için teklif yaptığını duyurdu.

TRANSFERİ İÇİN AÇIKLAMA!

Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci, oyuncusunun transferi için konuştu.

MANCINI İÇİN SÜRPRİZ: PSG

İtalyanlar, Mancini'nin PSG'de teknik direktör adaylarından biri olduğunu duyurdu.

BARCELONA'DAN ÖZEL FORMA

Gelecek sezon takımların giyecekleri formalar tanıtılmaya başlandı. Detaylar..

FLAŞ TRANSFER İTİRAFLARI!

Galatasaray'ın sol beki Patrick van Aanholt, transferiyle ilgili açıklamalar yaptı.

FRANSA'YI TRABZONLU DEVİRDİ
FRANSA'YI TRABZONLU DEVİRDİ
Danimarka, Fransa'yı deplasmanda Andreas Cornelius'un golleriyle 2-1 mağlup etti.

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TakımlarOGBMAYP
1 Trabzonspor 38 23 12 3 69 36 81
2 Fenerbahçe 38 21 10 7 73 38 73
3 Konyaspor 38 20 8 10 66 45 68
4 Başakşehir 38 19 8 11 56 36 65
5 Alanyaspor 38 19 7 12 67 58 64
6 Beşiktaş 38 15 14 9 56 48 59
7 Antalyaspor 38 16 11 11 54 47 59
8 Karagümrük 38 16 9 13 47 52 57
9 Adana Demirspor 38 15 10 13 60 47 55
10 Sivasspor 38 14 12 12 52 50 54
11 Kasımpaşa 38 15 8 15 67 57 53
12 Hatayspor 38 15 8 15 56 60 53
13 Galatasaray 38 14 10 14 51 53 52
14 Kayserispor 38 12 11 15 54 61 47
15 Gaziantep FK 38 12 10 16 48 56 46
16 Giresunspor 38 12 9 17 41 47 45
17 Rizespor 38 10 6 22 44 71 36
18 Altay 38 9 7 22 39 57 34
19 Göztepe 38 7 7 24 40 77 28
20 Ö.K Yeni Malatya 38 5 5 28 27 71 20

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