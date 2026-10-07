Dün
BİTTİ
İskoçya
1
Slovenya
2
Dün
BİTTİ
İsviçre
3
Kuzey Makedonya
0
Dün
BİTTİ
Hırvatistan
1
İspanya
2
Dün
BİTTİ
İngiltere
3
Çekya
0
Dün
BİTTİ
Kazakistan
2
Faroe Adaları
2
Dün
BİTTİ
Arnavutluk
2
San Marino
1
Dün
BİTTİ
Beyaz Rusya
1
Finlandiya
0
Dün
BİTTİ
Moldova
0
Slovakya
4
Dün
BİTTİ
Estonya
0
İzlanda
0
Dün
BİTTİ
Lüksemburg
0
Bulgaristan
2

UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları!

UEFA Uluslar Ligi'nin dördüncü haftası, 10 maçla sona erdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 07 Ekim 2026 00:00
Haber: AA, Fotoğraf: AA
UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları!
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UEFA Uluslar Ligi'nin dördüncü haftası, 10 maçla tamamlandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Organizasyonun dördüncü haftasının son gününde, A, B ve C liglerinde karşılaşmalar oynandı.

A Ligi 3. Grup'ta son Dünya Kupası şampiyonu İspanya, Ivan Perisic'in golüyle geriye düştüğü Hırvatistan deplasmanından Mikel Merino'nun golleriyle 2-1 galip ayrıldı. İspanya bu sonuçla, Uluslar Ligi'nde 4'te 4 yaptı.

Aynı gruptaki diğer mücadelede İngiltere, Wembley Stadı'nda ağırladığı Çekya'yı Vladimir Coufal (kendi kalesine) ve Harry Kane'in (2) goleriyle 3-0 mağlup etti.

Bu karşılaşmada 125. kez İngiltere formasıyla sahaya çıkan kaptan Harry Kane, kaleci Peter Shilton'a ait "İngiltere Milli Takımı'nda en çok forma giyen futbolcu" rekorunu egale etti.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

- A Ligi

3. Grup:

Hırvatistan-İspanya: 1-2

İngiltere-Çekya: 3-0

- B Ligi

1. Grup:

İskoçya-Slovenya: 1-2

İsviçre-Kuzey Makedonya: 3-0

- C Ligi

1. Grup:

Arnavutluk-San Marino: 2-1

Belarus-Finlandiya: 1-0

3. Grup:

Kazakistan-Faroe Adaları: 2-2

Moldova-Slovakya: 0-4

4. Grup:

Estonya-İzlanda: 0-0

Lüksemburg-Bulgaristan: 0-2

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