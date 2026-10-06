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Bursaspor'da Lincoln Henrique şoku!

Bursaspor, Brezilyalı futbolcusu Lincoln Henrique'nin sakatlığına ilişkin açıklama yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 06 Ekim 2026 18:53
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Bursaspor'da Lincoln Henrique şoku!
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Bursaspor'da Mardin 1969 Spor mücadelesi öncesinde bir sakatlık haberi de Lincoln Henrique'den geldi.

Yeşil-beyazlı kulüp, deneyimli futbolcunun yapılan muayene ve MR görüntülemesinin ardından sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bursaspor tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Profesyonel futbol A takım oyuncumuz Lincoln Henrique'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ addüktör longus kasında gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmış olup sporcumuzun sahalara dönüş süresi sporcunun klinik durumuna göre netleşecektir. İlk değerlendirmelere göre 10 gün süreceği öngörülmektedir."

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