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Messi'nin son dansı: Arjantin'e Monumental'de veda

Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı'ndaki 21 yıllık kariyerinin son maçına Benin karşısında çıkacak. 39 yaşındaki yıldız, milli formayla hiç yenilmediği Monumental Stadı'nda taraftarlarına veda edecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 06 Ekim 2026 11:56
Messi'nin son dansı: Arjantin'e Monumental'de veda
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Lionel Messi
Lionel Messi
Inter Miami CF
Arjantin futbolunda Lionel Messi dönemi sona eriyor. Milli takım kariyerini noktalamaya hazırlanan yıldız futbolcu, Buenos Aires'te oynanacak Benin karşılaşmasında son kez ülkesinin formasını giyecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla River Plate'in yaklaşık 85 bin kapasiteli Monumental Stadı'nda yapılacak hazırlık maçı, 6 Ekim'i 7 Ekim'e bağlayan gece TSİ 02.00'de başlayacak. Güney Amerika'nın en büyük stadı, Messi'nin veda gecesine ev sahipliği yapacak.

VEDA ADRESİNDE HİÇ KAYBETMEDİ

Monumental, Messi'nin milli takım kariyerinde özel bir yere sahip. Arjantinli futbolcu, ülkesindeki statlar arasında milli formayla en fazla golünü bu sahada attı.

Messi'nin Monumental'de çıktığı 28 karşılaşmada Arjantin, 22 galibiyet ve 6 beraberlik aldı. Bu statta yenilgi yaşamayan yıldız oyuncu, rakip fileleri 19 kez havalandırdı.

Monumental'deki ilk golünü 2008 yılında Uruguay'a karşı oynanan Dünya Kupası eleme maçında kaydeden Messi, 2021 ve 2024'te Bolivya karşısında hat-trick yaptı.

207 MAÇ, 125 GOL VE ALTI KUPA

Messi, 21 yıl süren milli takım kariyerini Arjantin tarihinin en çok forma giyen futbolcusu olarak tamamlamaya hazırlanıyor. Deneyimli oyuncu, bugüne kadar çıktığı 207 maçta 125 gol kaydetti.

Güney Amerika'da milli takım formasıyla en fazla gol atan oyuncu unvanını da taşıyan Messi'nin koleksiyonunda altı kupa bulunuyor.

Arjantinli yıldız; bir FIFA Dünya Kupası, iki Copa America, bir Finalissima, bir Olimpiyat ve bir FIFA U-20 Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

SON TURNUVASINDA FİNALE ULAŞTI

2022 Dünya Kupası'nda Arjantin'i şampiyonluğa taşıyan Messi, milli takım kariyerinin son turnuvası olan 2026 Dünya Kupası'nda da final oynadı.

Arjantin, finalde İspanya'ya uzatmalarda 1-0 mağlup olarak turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Messi ise organizasyonda sekiz gol kaydetti.

DÜNYA KUPASI'NDA İKİ AYRI REKOR

Messi, Dünya Kupası tarihinde hem en fazla maça çıkan hem de en çok karşılaşma kazanan futbolcu olarak öne çıkıyor.

Turnuvada 34 kez sahaya çıkan yıldız oyuncu, bu maçlarda 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

2006, 2010, 2014, 2018, 2022 ve 2026 olmak üzere altı farklı Dünya Kupası'nda mücadele eden Messi, şampiyonlukla tamamladığı 2022 turnuvasında yedi, 2026'da ise sekiz gol attı.

Dünya kupalarında toplam 21 gole ulaşan Arjantinli futbolcu, tüm zamanların gol sıralamasında ikinci basamakta bulunuyor. Listenin zirvesinde ise 22 golle Fransız yıldız Kylian Mbappe yer alıyor.

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