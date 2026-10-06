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A Milli Takım'da tarihi düşüş! Tam 38 yıl sonra bir ilk

A Milli Takım, İtalya yenilgisiyle üst üste 4. mağlubiyetini alarak 38 yıl sonra ilk kez dört maçlık yenilgi serisi yaşadı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 06 Ekim 2026 00:09
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
A Milli Takım'da tarihi düşüş! Tam 38 yıl sonra bir ilk
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A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup olurken, karşılaşmanın ardından dikkat çeken istatistikler ortaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla A MİLLİ TAKIM'DA 38 YIL SONRA BİR İLK

Ay-yıldızlı ekip, bu sezon UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı dört karşılaşmayı da kaybetti. Türkiye, böylece Ekim 1987-Mart 1988 arasındaki dönemden bu yana ilk kez üst üste dört maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte A Milli Takım, 38 yıl sonra dört maçlık mağlubiyet serisi yaşadı.

SON 7 MAÇTA 6 MAĞLUBİYET

A Milli Takım'ın son dönemdeki kötü sonuçları da dikkat çekti. Türkiye, oynadığı son 7 karşılaşmada yalnızca 1 galibiyet alırken 6 kez sahadan mağlup ayrıldı.

Son 7 maçta alınan sonuçlar şöyle:

-Türkiye 1-3 İtalya
-Türkiye 0-3 Belçika
-Türkiye 1-4 İtalya
-Türkiye 0-1 Fransa
-Türkiye 3-2 ABD
-Türkiye 0-1 Paraguay
-Türkiye 0-2 Avustralya

MONTELLA LİSTEDE ÜÇÜNCÜ SIRADA

Vincenzo Montella döneminde A Milli Takım'ın farklı mağlubiyet sayısı da yükseldi.

Milli Takım tarihinde 3 veya daha fazla gol yiyerek en fazla mağlubiyet yaşayan yabancı teknik direktörler sıralamasında Montella üçüncü sıraya çıktı.

10 - Sandro Puppo
9 - Sepp Piontek
7 - Vincenzo Montella

İTALYA'YA KARŞI HASRET SÜRÜYOR

İtalya karşısında alınan 3-1'lik yenilgiyle birlikte Türkiye'nin rakibine karşı galibiyet hasreti de devam etti.

İtalya, A Milli Takım'ın tarihinde galibiyet alamadan en fazla karşılaştığı rakip konumunda bulunuyor. Türkiye, İtalya ile oynadığı karşılaşmalarda toplamda 5 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı.

Ay-yıldızlı ekip, İtalya deplasmanında da galibiyet sevinci yaşayamadı. Türkiye'nin İtalya'daki maçlarda 5 beraberlik ve 5 mağlubiyeti bulunuyor.

A Milli Takım, Uluslar Ligi'nde aldığı üst üste dört yenilgiyle birlikte hem sonuç hem de istatistik açısından oldukça kötü bir dönemden geçiyor.

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