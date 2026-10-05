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Yunus Akgün: "Ülkemizi çok üzdük, bunun bilincindeyiz"

Milli futbolcu Yunus Akgün, İtalya yenilgisinin ardından çok üzgün olduklarını belirterek, "Buradan ayağa kalkmak bizim elimizde" dedi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 05 Ekim 2026 23:52 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2026 23:53
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Yunus Akgün: 'Ülkemizi çok üzdük, bunun bilincindeyiz'
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmanın ardından milli futbolcu Yunus Akgün, mücadeleyi ve takımın içinde bulunduğu durumu değerlendirdi.

"ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Yunus Akgün, karşılaşmayı kazanmak istediklerini ancak fırsatları değerlendiremediklerini söyledi.

"Tabii ki çok üzgünüz. Kazanmak istiyorduk. Bu seviyedeki maçlar kolay değil. Pozisyonları değerlendiremedik. Rakip takım değerlendirdi."

"ÜLKEMİZİ ÇOK ÜZDÜK"

Milli futbolcu, alınan sonuç nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, yeniden ayağa kalkacaklarını ifade etti.

"Gerçekten çok üzgünüz. Ülkemizi şu aşamada çok üzdük, bunun bilincindeyiz. Şu anda zor bir durumdayız, bunu biliyoruz. Ülkemizi zamanında nasıl gururlandırdıysak, aynı şekilde gururlandırmak için elimizden geleni yapacağız."

"BURADAN AYAĞA KALKMAK BİZİM ELİMİZDE"

Takım içerisindeki birlikteliğe de dikkat çeken Yunus Akgün, önlerindeki maçlara odaklandıklarını söyledi.

"Önümüzdeki maçlara bakıyoruz her zaman. Çok güzel bir aile ortamı var ama şu anda istemediğimiz sonuçlar alıyoruz. Biz bu beklentiyi yükselttik. Buradan ayağa kalkmak bizim elimizde. Önümüzdeki maçlarda en iyi şekilde devam edeceğiz."

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