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Jules Kounde: "Bu Hansi Flick'in kararı"

Barcelona forması giyen Jules Kounde, bu sezon takımda az süre bulmasının teknik direktör Hansi Flick'in kararı olduğunu söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Ekim 2026 16:10
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Jules Kounde: 'Bu Hansi Flick'in kararı'
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Barcelona forması giyen Jules Kounde, bu sezon az oynama nedeninin Hansi Flick'in kararı olduğunu söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fransa Milli Takımı'nda bulunan 27 yaşındaki sağ bek, bu sezon Barcelona'da az süre alma nedeninin sorulmasının ardından, "Bu durum teknik direktörün kararı. Aynı zamanda geçen sezon yaşanan olayların bir sonucu, geçen sezon performansım normal seviyenin çok altındaydı ama bu zorluğun üstesinden gelmeye hazırım." yanıtını verdi.

Kounde, bu sezon Barcelona'da 5 maçta 261 dakika süre bulabildi.

Güncel piyasa değeri 60 milyon euro olarak gösterilen Fransız futbolcunun, Barcelona ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

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