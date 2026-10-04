Ferhat Gündoğdu, MHK Başkanlığı görevinden istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, görevinden istifa etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Gündoğdu'nun avukatları Av. Serhat Çetin ve Av. Celal Nuri Demirtürk tarafından yapılan kamuoyu açıklamasında, istifa kararının 3 Ekim 2026 tarihi itibarıyla alındığı belirtildi.





TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ

Açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Gündoğdu hakkında İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğince işlem yapıldığı ifade edildi.





Gündoğdu hakkında "Görevi Kötüye Kullanma" ve "Tehdit" suçları yönünden savcılığın tutuklama talebinin reddedildiği, "Kişisel Verilerin Kaydedilmesi" suçu yönünden ise tutuklama tedbirine başvurulduğu aktarıldı.





"MÜVEKKİLİMİZİN MASUMİYETİNE İNANCIMIZ TAM"

Gündoğdu'nun avukatları, adli sürecin yakından takip edildiğini belirterek müvekkillerinin masumiyetine ve yakın zamanda özgürlüğüne kavuşacağına inançlarının tam olduğunu ifade etti.





"TFF'NİN YIPRATILMAMASI ADINA"

İstifa kararının gerekçesine de yer verilen açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu'nun devam eden soruşturma sürecinde yıpratılmaması ve adli sürecin işleyişine zarar gelmemesi adına Gündoğdu'nun MHK Başkanlığı görevinden ayrıldığı belirtildi.





Gündoğdu'nun istifa dilekçesinin avukatları tarafından TFF'ye iletildiği bildirildi.





İSTİFA TARİHİ

Ferhat Gündoğdu'nun MHK Başkanlığı görevinden istifasıtarihi itibarıyla gerçekleşti.