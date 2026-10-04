Fenerbahçe sonrası Ryan Kent kayboldu!

Fenerbahçe'nin 2023 yaz transfer döneminde büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Ryan Kent'in kariyerindeki belirsizlik devam ediyor.



Sarı-lacivertli ekipte beklenen performansı gösteremeyen İngiliz futbolcu, Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından da aradığı istikrarı bulamadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

FENERBAHÇE'YE 7.2 MİLYON EUROYA GELDİ





Ryan Kent, 2023 yazında İskoçya ekibi Rangers'tan Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı-lacivertliler, İngiliz futbolcu için 7 milyon 200 bin euro bonservis bedeli ödedi.





Rangers'ta gösterdiği performansla dikkat çeken Kent'ten Fenerbahçe'de de önemli bir katkı bekleniyordu. Ancak İngiliz oyuncu, sarı-lacivertli formayla beklentilerin uzağında kaldı.





FENERBAHÇE MACERASI BEKLENENDEN KISA SÜRDÜ





Fenerbahçe'deki dönemi boyunca forma şansı bulmakta zorlanan Ryan Kent, teknik heyetin planlarında da geri planda kaldı. Yaşadığı sorunların ardından takımdan ayrılması gündeme gelen İngiliz futbolcunun sarı-lacivertli kulüple olan macerası 16 Ekim 2024'te sona erdi.





Kent, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra kariyerine yeni bir sayfa açmak için yeniden kulüp arayışına girdi.





ABD MACERASI DA UZUN SÜRMEDİ





İngiliz futbolcu, Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından 3 Mart 2025'te MLS ekiplerinden Seattle ile anlaşma sağladı.





Ancak Ryan Kent'in ABD macerası da beklenen şekilde ilerlemedi. Oyuncu, 1 Ocak 2026'da Seattle'dan ayrılarak yeniden serbest kaldı.





10 AYDIR KULÜP BULAMIYOR





Kent'in kariyerindeki belirsizlik ise devam ediyor. Seattle'dan ayrıldığı 1 Ocak 2026'dan bu yana herhangi bir kulüple anlaşma sağlayamayan 29 yaşındaki futbolcu, yaklaşık 10 aydır takım arıyor.



Fenerbahçe'ye transfer olduğunda kariyerinde yeni bir yükseliş beklenen Ryan Kent, sarı-lacivertli kulüpten ayrıldıktan sonra da istediği çıkışı yakalayamadı. İngiliz oyuncunun kariyerine hangi takımda devam edeceği merak konusu oldu.



