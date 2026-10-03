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Fenerbahçe'den Azerbaycan'da 2 gollü zafer

Fenerbahçe, milli arada oynadığı hazırlık maçında Azerbaycan temsilcisi Turan Tovuz'u 2-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 03 Ekim 2026 21:00 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2026 21:34
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den Azerbaycan'da 2 gollü zafer
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Fenerbahçe, milli maçlar nedeniyle Trendyol Süper Lig'e verilen arada Azerbaycan temsilcisi Turan Tovuz ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Tofiq Bahramov Stadı'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 2-0 kazandı.

İlk yarısında gol sesi çıkmayan karşılaşmada Fenerbahçe, 60. dakikada N'Golo Kante'nin attığı golle 1-0 öne geçti. 


Karşılaşmanın 74. dakikasında ise Fenerbahçe'de Çağrı Balta, farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. 


Öte yandan Greenwood, maçın 32. dakikasında kırmızı kart gördü ve mücadeleye devam edemedi. İki takımın müsabakanın 11'e 11 sürmesi talebi üzerine Fenerbahçe'de Adnan Fettahoğlu oyuna dahil oldu. İşte yaşananlar....

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve kazanan taraf Fenerbahçe oldu. 



Sarı-Lacivertliler, milli aranın ardından Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü, Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Temsilcimiz, 14 Ekim Çarşamba günü ise Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Aston Villa deplasmanına gidecek. 



Süper Lig'de son olarak Eyüpspor'u 8-0 mağlup eden Fenerbahçe; yaşadığı 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 10 puanla ligin 6. sırasında yer alıyor.

Azerbaycan Premier Lig'de bu sezon 3 kez kazanan Turan Tovuz ise sahadan 2 kez beraberlikle ayrılırken 1 kez ise kaybetti. Kurban Berdyev'in çalıştırdığı takım, topladığı 11 puanla 4. sırada yer alıyor.



1994'TEN BERİ İLK RANDEVU

Fenerbahçe ile Turan Tovuz, bu hazırlık maçıyla 1994'ten bu yana ilk kez karşı karşıya geldi.

İki ekip, 1994-95 sezonunda Avrupa Ligi ön eleme turunda eşleşmişti. Sarı-lacivertliler, ilk maçı 5-0, rövanşı ise 2-0 kazanarak adını 1. tura yazdırmıştı.

Bu karşılaşmayla birlikte Fenerbahçe ve Turan Tovuz, tarihlerinde üçüncü kez birbirlerine rakip oldular.

 

 

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