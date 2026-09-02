Haber Tarihi: 02 Eylül 2026 10:40 - Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2026 10:40

GSB KYK açıklandı mı? KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yüz binlerce öğrencinin şu sıralar gündeminde KYK yurt sonuçları var. Başvurular tamamladı sıra geldi sonuçların ilan edilmesine... Hafta ortasında yine en çok yöneltilen soru "GSB KYK yurt sonuçları açıklandı mı" oluyor.

GSB KYK açıklandı mı? KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?
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YKS tercih sonuçlarının ilanı ile birlikte yüz binlerce kişi üniversitelerin programlarına yerleşti. Öğrenciler il değiştirmek zorunda kalırken bir yandan da barınma sorununu çözmek istiyor. Bu sebeple KYK yurt başvurularına yoğun bir ilgi vardı. Başvuru işlemleri tamamlanır tamamlanmaz "KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap aranmaya başlandı.
2026 KYK yurt sonuçları açıklandı mı?

Hayır, 2 Eylül 2026 Salı günü itibarıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurt sonuçlarını ilan etmedi.

2025'te başvurular 2-6 Eylül tarihleri arasında alınmış, sonuçlar 11 Eylül'de ilan edilmişti. Değerlendirme süreci aynı işlediği takdirde 2026 KYK yurt sonuçlarının 3 Eylül Çarşamba açıklanması beklenir.

Adaylar, yurt başvuru sonuçlarına "https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama" linkinden ulaşılabilecek.

Yurt hakkı kazanan öğrenciler için kayıt tarihleri Gençlik ve Spor Bakanlığının sonuç açıklaması sonrası belli olacak.

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