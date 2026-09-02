GSB KYK açıklandı mı? KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS tercih sonuçlarının ilanı ile birlikte yüz binlerce kişi üniversitelerin programlarına yerleşti. Öğrenciler il değiştirmek zorunda kalırken bir yandan da barınma sorununu çözmek istiyor. Bu sebeple KYK yurt başvurularına yoğun bir ilgi vardı. Başvuru işlemleri tamamlanır tamamlanmaz "KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap aranmaya başlandı.

Hayır, 2 Eylül 2026 Salı günü itibarıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurt sonuçlarını ilan etmedi.

2025'te başvurular 2-6 Eylül tarihleri arasında alınmış, sonuçlar 11 Eylül'de ilan edilmişti. Değerlendirme süreci aynı işlediği takdirde 2026 KYK yurt sonuçlarının 3 Eylül Çarşamba açıklanması beklenir.

Adaylar, yurt başvuru sonuçlarına "https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama" linkinden ulaşılabilecek.

Yurt hakkı kazanan öğrenciler için kayıt tarihleri Gençlik ve Spor Bakanlığının sonuç açıklaması sonrası belli olacak.