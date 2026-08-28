Haber Tarihi: 28 Ağustos 2026 11:04 - Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2026 11:04

Fatih Tekke'den istifa mı etti? Trabzonspor'dan açıklama

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 1-0 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında Macaristan'ın Ferencvaros takımına 4-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Maçın ardından ise bordo-mavili takımın teknik direktörü Fatih Tekke istifa ettiğini açıkladı. Trabzonspor ise gece yarısı bu konuda açıklama paylaştı.

Fatih Tekke'den istifa mı etti? Trabzonspor'dan açıklama
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Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Ferencvaros maçı sonrası istifa etti. Bordo-mavili ekip ise bunun ardından gece yarısı açıklama yaptı.
"İSTİFA EDİYORUM"

Fatih Tekke, "Kırmızı karta kadar olumlu geçecek bir maç gibiydi. neticesinde Avrupa Ligi'ne kalamadık. 18 aydır gece gündüz ekibimle, her şeyimle biraz daha iyi ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. Takım çok çok daha iyi olacak, bu kesin. Çok uzatmayayım. Kimsenin haberi yok. Şu an itibarıyla 18 aylık görevimden istifa ediyorum. Bu cezayı kendime vermek biraz hakkım olsun." açıklamasını yaptı.

Tekke, "Bazı maçlar vardır, insanı çok yaralar. Bu maçlardan bir tanesini yaşadık. Nasipten ötesine yer yok." diye konuştu.

"YAPACAK HİÇBİR ŞEY YOK"

Fatih Tekke, "Çok onur duyduğum görevden maalesef... Çok değerli işler yaptık ama istifa ettim. Çünkü, oyuncularıma söylediğim bir şey var, mağlubiyetler bana, galibiyetler oyuncularıma yazar. Bugünkü mağlubiyet kabul edilebilir değil. Şanssızlıklar kabul edilir ama ben bunu kabul edemem. Böyle de uyuyamam. Herkes hakkını helal etsin. Elimizden geleni yaptık. Bazen bir hata böyle şeylere sonuç verir. Yapacak hiçbir şey yok." değerlendirmesinde bulundu.

TRABZONSPOR'DAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Fatih Tekke'nin istifasının kabul edilmediğini açıkladı.


Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Teknik Direktörümüz Fatih Tekke, Ferencvaros karşılaşmasının ardından yaşanan mağlubiyetin oluşturduğu duygusal yoğunlukla istifa kararı almıştır.

Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak, Teknik Direktörümüz Fatih Tekke'nin istifa kararı kabul edilmemiştir.

Fatih Tekke, Teknik Direktörlük görevine devam etmektedir ve ligde oynayacağımız Amedspor karşılaşmasında takımımızın başında olacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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