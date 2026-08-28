FIBA kurallarına göre basketbol maçı 4 periyottan oluşur ve her periyot 10 dakika sürer. Böylece normal oyun süresi toplam 40 dakikadır.

NBA'de ise her periyot 12 dakika sürer. Dört periyot üzerinden hesaplandığında NBA maçlarında normal oyun süresi 48 dakikadır.

FIBA basketbol maçı kaç dakika?

FIBA kurallarında karşılaşma 10'ar dakikalık 4 periyot şeklinde oynanır. İlk ve ikinci periyot arasında, üçüncü ve dördüncü periyot arasında 2'şer dakikalık ara bulunurken devre arasında 15 dakikalık mola verilir.

Maçın normal süresi sonunda skor eşitse 5 dakikalık uzatma periyodu oynanır. Eşitlik devam ederse yeni 5 dakikalık uzatmalar oynanmaya devam eder.

NBA maçı kaç dakika?

NBA'de dört periyodun her biri 12 dakika sürer. Bu nedenle normal oyun süresi 48 dakikadır. NBA'de de skor eşitliği halinde 5 dakikalık uzatma periyotları oynanır.

NBA'de devre arası 15 dakika sürerken, periyotlar arasında da kısa molalar bulunur.

Basketbol maçı neden 40 veya 48 dakikadan daha uzun sürer?

Basketbolda belirtilen 40 veya 48 dakika, sürenin durmadığı kesintisiz bir zaman dilimi değildir. Hakemin düdüğüyle oyun saati durabilir. Fauller, topun oyun dışına çıkması, molalar, serbest atışlar ve diğer duraklamalar nedeniyle maçın gerçek hayattaki toplam süresi daha uzun olur.

Bu nedenle FIBA'da 40 dakikalık, NBA'de ise 48 dakikalık normal oyun süresi olmasına rağmen bir basketbol karşılaşmasının tamamlanması genellikle bundan çok daha uzun sürer.

FIBA ve NBA süreleri arasındaki fark nedir?

Organizasyon Periyot sayısı Periyot süresi Normal oyun süresi

FIBA 4 10 dakika 40 dakika

NBA 4 12 dakika 48 dakika

Dolayısıyla NBA maçlarında normal oyun süresi, FIBA kurallarına göre oynanan maçlardan 8 dakika daha uzundur.

Basketbolda uzatma kaç dakika?

Hem FIBA hem de NBA'de normal sürenin sonunda skor eşitse 5 dakikalık uzatma oynanır. Uzatma sonunda da eşitlik varsa yeni bir uzatma periyodu oynanır.

Sonuç: Basketbol maçı kaç dakika sürer?

FIBA kurallarında basketbol maçı 40 dakika, NBA'de ise 48 dakika normal oyun süresine sahiptir. Her iki sistemde de maç 4 periyottan oluşur. Skor eşitliği halinde 5 dakikalık uzatma oynanır. Ancak molalar, fauller ve oyun duraklamaları nedeniyle karşılaşmanın gerçek hayattaki toplam süresi normal oyun süresinden daha uzun olur.