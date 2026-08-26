Haber Tarihi: 26 Aðustos 2026 11:37 - Güncelleme Tarihi: 26 Aðustos 2026 11:37

UCL Kura Çekimi Ne Zaman 2026? Þampiyonlar Ligi Lig Aþamasý Kura Tarihi

UEFA Þampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu öncesi kura heyecaný yaþanýyor. Futbolseverler, "UCL kura çekimi ne zaman?" sorusunun yanýtýný araþtýrýrken, takýmlarýn lig aþamasýndaki rakiplerinin belli olacaðý tarih de netleþti.

UCL Kura Çekimi Ne Zaman 2026? Þampiyonlar Ligi Lig Aþamasý Kura Tarihi
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2026-2027 UEFA Þampiyonlar Ligi lig aþamasý kura çekimi 27 Aðustos 2026 Perþembe günü yapýlacak. Kura, Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleþtirilecek.
UCL kura çekimi saat kaçta?

UEFA'nýn açýkladýðý programa göre Þampiyonlar Ligi lig aþamasý kura çekimi 27 Aðustos Perþembe günü saat 18.00 CET'te baþlayacak. Türkiye saatiyle kura 19.00'da gerçekleþtirilecek.

Þampiyonlar Ligi kurasýnda kaç takým olacak?

2026-2027 sezonu Þampiyonlar Ligi lig aþamasý kura çekiminde 36 takým yer alacak. Bu ekiplerin 29'u doðrudan lig aþamasýna katýlma hakký kazanýrken, 7 takým play-off turundan gelecek.

Yeni formatta takýmlar klasik grup sistemi yerine tek bir lig tablosunda mücadele ediyor. Her takým lig aþamasýnda 8 farklý rakiple karþýlaþýyor.

UCL kura çekimi nerede yapýlacak?

Þampiyonlar Ligi lig aþamasý kura çekimi Monaco'daki Grimaldi Forum'da düzenlenecek. Kura sonucunda takýmlarýn lig aþamasýndaki rakipleri belli olacak.


Þampiyonlar Ligi lig aþamasý ne zaman baþlayacak?

2026-2027 Þampiyonlar Ligi lig aþamasýnýn ilk maçlarý 8-10 Eylül 2026 tarihleri arasýnda oynanacak. UEFA, kura çekiminin ardýndan maç tarihleri ve baþlama saatlerini en geç 29 Aðustos'a kadar açýklayacak.

Sonuç: UCL kura çekimi ne zaman 2026?

2026-2027 UCL kura çekimi 27 Aðustos 2026 Perþembe günü saat 19.00'da Türkiye saatiyle yapýlacak. Monaco'daki kura çekiminde 36 takýmýn lig aþamasýndaki rakipleri belirlenecek.

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