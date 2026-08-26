2026-2027 UEFA Þampiyonlar Ligi lig aþamasý kura çekimi 27 Aðustos 2026 Perþembe günü yapýlacak. Kura, Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleþtirilecek.

UEFA'nýn açýkladýðý programa göre Þampiyonlar Ligi lig aþamasý kura çekimi 27 Aðustos Perþembe günü saat 18.00 CET'te baþlayacak. Türkiye saatiyle kura 19.00'da gerçekleþtirilecek.

2026-2027 sezonu Þampiyonlar Ligi lig aþamasý kura çekiminde 36 takým yer alacak. Bu ekiplerin 29'u doðrudan lig aþamasýna katýlma hakký kazanýrken, 7 takým play-off turundan gelecek.

Yeni formatta takýmlar klasik grup sistemi yerine tek bir lig tablosunda mücadele ediyor. Her takým lig aþamasýnda 8 farklý rakiple karþýlaþýyor.

Þampiyonlar Ligi lig aþamasý kura çekimi Monaco'daki Grimaldi Forum'da düzenlenecek. Kura sonucunda takýmlarýn lig aþamasýndaki rakipleri belli olacak.

2026-2027 Þampiyonlar Ligi lig aþamasýnýn ilk maçlarý 8-10 Eylül 2026 tarihleri arasýnda oynanacak. UEFA, kura çekiminin ardýndan maç tarihleri ve baþlama saatlerini en geç 29 Aðustos'a kadar açýklayacak.

2026-2027 UCL kura çekimi 27 Aðustos 2026 Perþembe günü saat 19.00'da Türkiye saatiyle yapýlacak. Monaco'daki kura çekiminde 36 takýmýn lig aþamasýndaki rakipleri belirlenecek.