Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta takıma yapılacak takviyelerin yanı sıra ayrılıklar da yaşanıyor.. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE UDUOKHAI, UNION BERLIN'LE ANLAŞTI
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Beşiktaş'ın Alman savunmacısı Felix Uduokhai de Bundesliga ekiplerinden Union Berlin ile anlaşmaya vardı.
Siyah beyazlılar, Felix Uduokhai'nin Union Berlin'e transferinden yaklaşık 1,5 milyon euroluk gelir elde edecek.
BEŞİKTAŞ'A 2024'TE GELMİŞTİ
Uduokhai, Ağustos 2024'te Bundesliga ekibi Augsburg'dan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Beşiktaş'a transfer olmuştu.
Alman savunmacı, siyah-beyazlı formayla 2024-2025 sezonunda tüm kulvarlarda 35 maçta görev alırken, 2025-2026 sezonunda ise 22 karşılaşmada forma giydi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Beşiktaş'ın Alman savunmacısı Felix Uduokhai de Bundesliga ekiplerinden Union Berlin ile anlaşmaya vardı.
Siyah beyazlılar, Felix Uduokhai'nin Union Berlin'e transferinden yaklaşık 1,5 milyon euroluk gelir elde edecek.
BEŞİKTAŞ'A 2024'TE GELMİŞTİ
Uduokhai, Ağustos 2024'te Bundesliga ekibi Augsburg'dan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Beşiktaş'a transfer olmuştu.
Alman savunmacı, siyah-beyazlı formayla 2024-2025 sezonunda tüm kulvarlarda 35 maçta görev alırken, 2025-2026 sezonunda ise 22 karşılaşmada forma giydi.