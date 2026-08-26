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Beşiktaş'ta ayrılık yakın: Felix Uduokhai

Beşiktaş'ın Alman savunmacısı Felix Uduokhai, Union Berlin ile anlaşmaya vardı.

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calendar 26 Ağustos 2026 12:31 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2026 12:56
Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta ayrılık yakın: Felix Uduokhai
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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Beşiktaş'ın Alman savunmacısı Felix Uduokhai de Bundesliga ekiplerinden Union Berlin ile anlaşmaya vardı.

Siyah beyazlılar, Felix Uduokhai'nin Union Berlin'e transferinden yaklaşık 1,5 milyon euroluk gelir elde edecek.

BEŞİKTAŞ'A 2024'TE GELMİŞTİ

Uduokhai, Ağustos 2024'te Bundesliga ekibi Augsburg'dan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Beşiktaş'a transfer olmuştu.

Alman savunmacı, siyah-beyazlı formayla 2024-2025 sezonunda tüm kulvarlarda 35 maçta görev alırken, 2025-2026 sezonunda ise 22 karşılaşmada forma giydi.







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