Jonathan Kuminga'nın geleceğine ilişkin belirsizlik devam ederken, 23 yaşındaki oyuncunun tercih ettiği takımın Los Angeles Lakers olduğu öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Jake Fischer'ın haberine göre Kuminga, önündeki seçenekleri değerlendirirken Lakers'ı Minnesota Timberwolves'a tercih ediyor.
Los Angeles'ın Kuminga'ya sunduğu planda genç oyuncunun Luka Doncic'in yanında ilk beşte yer alması bulunuyor. Lakers'ın ayrıca Kuminga cephesine, gelecek yıl finansal açıdan daha büyük bir kontrat elde edebileceği bir senaryo sunduğu kaydedildi.
Lakers ile Atlanta Hawks'ın Kuminga için sign-and-trade görüşmelerine yeniden başladığı ve son görüşmelerde Jaden Hardy'nin olası takas paketinin bir parçası olarak gündeme geldiği belirtildi.
Ancak Atlanta'nın maaş bütçesi ve mevcut kadro yapısı nedeniyle görüşmelerin halen karmaşık olduğu ifade edildi.
NBC Sports'tan Kurt Helin'in haberine göre taraflar arasındaki önceki görüşmeler, Hawks'ın kayda değer bir draft hakkı karşılığı almadan ilave maaş yükünü üstlenmek istememesi nedeniyle tıkanmıştı.
Atlanta'nın lüks vergisi sınırının yaklaşık 3.8 milyon dolar altında bulunduğu, Kuminga'nın ise şu anda Hawks'ın maaş bütçesinde sıfır dolar olarak hesaplandığı belirtildi.
Bu nedenle bu sezon 6 milyon dolar kazanacak Hardy, 12.4 milyon dolarlık maaşa sahip Jarred Vanderbilt'e kıyasla takasta maaş eşleştirme konusunda daha uygun bir seçenek olabilir.
Bununla birlikte Hawks'ın antrenman kampı öncesinde kontrat altında 17 oyuncusu bulunuyor ve Atlanta'nın kadrosuna yeni isimler eklemekten ziyade mevcut oyuncu sayısını azaltması gerekiyor.
Kuminga, 2025-26 sezonunda toplam 36 karşılaşmada 12.2 sayı, 5.6 ribaund ve 2.3 asist ortalamaları yakalarken saha içinden yüzde 46.3, üç sayı çizgisinin gerisinden ise yüzde 33.3 isabetle oynadı.
Sezon içerisinde Atlanta'ya katıldıktan sonra çıktığı 16 karşılaşmada ise 12.3 sayı ve 5.3 ribaund ortalamaları tutturan Kuminga, saha içinden yüzde 47.6 isabet buldu.
Lakers'ın Kuminga'ya sunduğu projenin merkezinde ise Doncic bulunuyor. Sloven süperstar geçtiğimiz sezon 64 karşılaşmada 33.5 sayı, 8.3 asist ve 7.7 ribaund ortalamaları yakalamıştı.
Los Angeles normal sezonu 53-29'luk dereceyle Batı Konferansı'nda dördüncü sırada tamamlamış, playofflarda konferans yarı finaline yükseldikten sonra Oklahoma City Thunder'a 4-0'la elenmişti.
Los Angeles'ın Kuminga'ya sunduğu planda genç oyuncunun Luka Doncic'in yanında ilk beşte yer alması bulunuyor. Lakers'ın ayrıca Kuminga cephesine, gelecek yıl finansal açıdan daha büyük bir kontrat elde edebileceği bir senaryo sunduğu kaydedildi.
Lakers ile Atlanta Hawks'ın Kuminga için sign-and-trade görüşmelerine yeniden başladığı ve son görüşmelerde Jaden Hardy'nin olası takas paketinin bir parçası olarak gündeme geldiği belirtildi.
Ancak Atlanta'nın maaş bütçesi ve mevcut kadro yapısı nedeniyle görüşmelerin halen karmaşık olduğu ifade edildi.
NBC Sports'tan Kurt Helin'in haberine göre taraflar arasındaki önceki görüşmeler, Hawks'ın kayda değer bir draft hakkı karşılığı almadan ilave maaş yükünü üstlenmek istememesi nedeniyle tıkanmıştı.
Atlanta'nın lüks vergisi sınırının yaklaşık 3.8 milyon dolar altında bulunduğu, Kuminga'nın ise şu anda Hawks'ın maaş bütçesinde sıfır dolar olarak hesaplandığı belirtildi.
Bu nedenle bu sezon 6 milyon dolar kazanacak Hardy, 12.4 milyon dolarlık maaşa sahip Jarred Vanderbilt'e kıyasla takasta maaş eşleştirme konusunda daha uygun bir seçenek olabilir.
Bununla birlikte Hawks'ın antrenman kampı öncesinde kontrat altında 17 oyuncusu bulunuyor ve Atlanta'nın kadrosuna yeni isimler eklemekten ziyade mevcut oyuncu sayısını azaltması gerekiyor.
Kuminga, 2025-26 sezonunda toplam 36 karşılaşmada 12.2 sayı, 5.6 ribaund ve 2.3 asist ortalamaları yakalarken saha içinden yüzde 46.3, üç sayı çizgisinin gerisinden ise yüzde 33.3 isabetle oynadı.
Sezon içerisinde Atlanta'ya katıldıktan sonra çıktığı 16 karşılaşmada ise 12.3 sayı ve 5.3 ribaund ortalamaları tutturan Kuminga, saha içinden yüzde 47.6 isabet buldu.
Lakers'ın Kuminga'ya sunduğu projenin merkezinde ise Doncic bulunuyor. Sloven süperstar geçtiğimiz sezon 64 karşılaşmada 33.5 sayı, 8.3 asist ve 7.7 ribaund ortalamaları yakalamıştı.
Los Angeles normal sezonu 53-29'luk dereceyle Batı Konferansı'nda dördüncü sırada tamamlamış, playofflarda konferans yarı finaline yükseldikten sonra Oklahoma City Thunder'a 4-0'la elenmişti.