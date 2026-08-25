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Kocaelispor, Hulusi Destici'yi kadrosuna kattı

Kocaelispor, genç futbolcu Hulusi Destici'yi kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 25 Ağustos 2026 19:58
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Kocaelispor, Hulusi Destici'yi kadrosuna kattı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Hulusi Destici'yi renklerine bağladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulubün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Hulusi Destici'nin nihai transferi konusunda Gençlerbirliği ile mutabakata varıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Hulisi Destici ile 4 yıllık profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalanmıştır. Oyuncumuza armamız altında başarılar diliyoruz."

Kulübün diğer paylaşımında ise altyapı futbolcularından 19 yaşındaki forvet oyuncusu Arda Özyar ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.



Kocaelispor


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