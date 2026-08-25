Al Jazira, Inter forması giyen Kristjan Asllani'nin transferi için sözlü anlaşmaya vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fabrizio Romano'nun özel haberine göre Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi, 23 yaşındaki orta saha oyuncusunu 2 milyon euro kiralama bedeliyle kadrosuna katacak.
Anlaşmada ayrıca belirli şartların gerçekleşmesi hâlinde zorunlu hale gelecek 6,5 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunacak.
Anlaşmada ayrıca belirli şartların gerçekleşmesi hâlinde zorunlu hale gelecek 6,5 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunacak.