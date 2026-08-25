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Al Jazira, Inter ile el sıkıştı: Kristjan Asllani

Al Jazira, Kristjan Asllani'nin transferi konusunda Inter ile sözlü anlaşmaya vardı. (

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 25 Ağustos 2026 18:38
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Al Jazira, Inter ile el sıkıştı: Kristjan Asllani
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Al Jazira, Inter forması giyen Kristjan Asllani'nin transferi için sözlü anlaşmaya vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fabrizio Romano'nun özel haberine göre Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi, 23 yaşındaki orta saha oyuncusunu 2 milyon euro kiralama bedeliyle kadrosuna katacak.

Anlaşmada ayrıca belirli şartların gerçekleşmesi hâlinde zorunlu hale gelecek 6,5 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunacak.





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