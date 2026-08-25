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Paolo Fonseca: "Çok zor olacak"

Lyon Teknik Direktörü Paolo Fonseca, Fenerbahçe ile oynayacaklarý UEFA Þampiyonlar Ligi play-off turu rövanþý öncesinde konuþtu.

SPORX AI BAKIÞI
calendar 25 Aðustos 2026 10:58
Haber: Sporx.com dýþ haberler, Fotoðraf: AA
Paolo Fonseca: 'Çok zor olacak'
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UEFA Þampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile karþýlaþacak Lyon'da Teknik Direktör Paolo Fonseca, rövanþ maçý öncesinde açýklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! Ýþaretle ÝÞARETLE Týkla Lyon, Toulouse ile deplasmanda oynadýðý karþýlaþmada ilk 11'deki tüm oyuncularýný deðiþtirmesine raðmen Nartey ve Fofana'nýn golleriyle sahadan 2-0 galip ayrýldý.

FONSECA'DAN ROTASYON AÇIKLAMASI

Karþýlaþmanýn ardýndan yaptýðý geniþ çaplý rotasyona deðinen Paolo Fonseca, oyuncularýna duyduðu güveni vurguladý.

Fonseca, "Bu, oyuncularýmýn zaferi. Birçok deðiþiklik yaptýk ve futbolcularýn tepkisi inanýlmazdý. Burada oynamak kolay olmasa da çok iyi bir maç çýkardýk. Birçoðu ilk maçýný oynadý. Çýlgýn deðilim. Bu kadro sadece tüm kadroya inandýðýmý gösteriyor. Taraftarlar kadroyu gördüðünde endiþe etti ve bunu anlýyorum. Ancak tüm oyunculara güvenmelisiniz. Bu güveni hak ettiklerini gösterdiler. Sonuç farklý olsaydý sorumluluðu ben üstlenirdim ancak zafer, oyunculara ait." ifadelerini kullandý.

"BÝR SONRAKÝ MAÇIMIZ ÇOK ZOR"

Fenerbahçe karþýlaþmasýna da deðinen Lyon Teknik Direktörü, "Çarþamba bizim için çok önemli bir gün olacak. Bir sonraki maçýmýz çok zor. Ancak evimizde oynayacaðýz. Umarým stat dolar ve atmosfer, oyuncularý motive edecek kadar harika olur." dedi.

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