Galatasaray'dan 50 milyon Euro'luk paket!

Galatasaray'ýn Ismaila Sarr transferinde artýk gözler Crystal Palace'a çevrildi. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! ÝÞARETLE Sarý kýrmýzýlýlarla kiþisel þartlarda anlaþmaya varan Senegalli yýldýz, Ýngiliz kulübünün yüksek bonservis talebine karþýlýk ayrýlýk isteðini açýkça ortaya koydu.
Palace'ýn Sarr için 60 milyon Euro talep ettiði belirtilirken, oyuncunun da transferin gerçekleþmesi için yönetimine baský yaptýðý bildirildi.
Crystal Palace'ta idmanlara ve maçlara çýkmayan Sarr için, Crystal Palace'ýn hocasý Pierre Sage, oyuncuyu takýmda tutmak istediklerini açýkladý. Ancak Sarr'ýn Galatasaray'a gitme konusundaki kararlýlýðý sürüyor.
HER ÞEY CEVABA BAÐLI
Senegalli futbolcunun, teknik heyet ve kulüp yöneticileriyle yaptýðý görüþmede, "Geçen sezon Crystal Palace'ta Ýngiltere Kupasý ve Konferans Ligi'ni kazandýk. Burada bir hedefim kalmadý. Kariyerimde ilk kez artýk Þampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum. Býrakýn beni gideyim" diyerek ayrýlýk talebini net biçimde dile getirdiði ifade edildi.
Galatasaray
ise transfer için perþembe gününe kadar bekleyecek. Palace'ýn tavrýný deðiþtirmemesi halinde sarý kýrmýzýlýlar stratejisini deðiþtirecek ve kanat için Leao, santrfor bölgesi için ise Demirovic seçenekleri yeniden gündeme gelecek.
50 MÝLYONLUK PAKET
G.Saray'ýn, 28 yaþýndaki Senegalli kanat oyuncusu Ýsmaila Sarr için 60 milyon Euro isteyen Crystal Palace'a gerçekleþmesi zor bonuslarla birlikte 50 milyon Euro'ya ulaþan bir teklif sunduðu iddia edildi.
Buna göre sarý kýrmýzýlýlar 35 milyon Euro bonservis, 5 milyon Euro Þampiyonlar Ligi ilk 24 bonusu, 10 milyon Euro da Þampiyonlar Ligi'nde çeyrek final bonusu teklifi yaptý.
Palace'ýn Sarr için 60 milyon Euro talep ettiði belirtilirken, oyuncunun da transferin gerçekleþmesi için yönetimine baský yaptýðý bildirildi.
Crystal Palace'ta idmanlara ve maçlara çýkmayan Sarr için, Crystal Palace'ýn hocasý Pierre Sage, oyuncuyu takýmda tutmak istediklerini açýkladý. Ancak Sarr'ýn Galatasaray'a gitme konusundaki kararlýlýðý sürüyor.
HER ÞEY CEVABA BAÐLI
Senegalli futbolcunun, teknik heyet ve kulüp yöneticileriyle yaptýðý görüþmede, "Geçen sezon Crystal Palace'ta Ýngiltere Kupasý ve Konferans Ligi'ni kazandýk. Burada bir hedefim kalmadý. Kariyerimde ilk kez artýk Þampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum. Býrakýn beni gideyim" diyerek ayrýlýk talebini net biçimde dile getirdiði ifade edildi.
Galatasaray
ise transfer için perþembe gününe kadar bekleyecek. Palace'ýn tavrýný deðiþtirmemesi halinde sarý kýrmýzýlýlar stratejisini deðiþtirecek ve kanat için Leao, santrfor bölgesi için ise Demirovic seçenekleri yeniden gündeme gelecek.
50 MÝLYONLUK PAKET
G.Saray'ýn, 28 yaþýndaki Senegalli kanat oyuncusu Ýsmaila Sarr için 60 milyon Euro isteyen Crystal Palace'a gerçekleþmesi zor bonuslarla birlikte 50 milyon Euro'ya ulaþan bir teklif sunduðu iddia edildi.
Buna göre sarý kýrmýzýlýlar 35 milyon Euro bonservis, 5 milyon Euro Þampiyonlar Ligi ilk 24 bonusu, 10 milyon Euro da Þampiyonlar Ligi'nde çeyrek final bonusu teklifi yaptý.