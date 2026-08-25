Galatasaray'da yabancı kontenjanının son adımı için yürütülen transfer operasyonunda sıcak saatler yaşanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Cimbom, Stuttgart'ın forveti Ermedin Demirovic'i bitirme aşamasına getirdi. Alman kulübü, oyuncuyu iki yıl önce Augsburg'dan 23 milyon Euro'ya transfer etti.
Zarara uğramamak için 20 ile 25 milyon Euro arasında bir bonservis bedeli talep ediyordu.
Ancak Galatasaray, 20 milyon Euro civarında bir rakama Stuttgart'ı ikna etmeyi başardı.
LEAO VE SARR BEKLENİYOR
Cimbom, şimdi Rafael Leao için Milan'ın 40 milyon Euro'nun altına inmesini bekliyor.
Aslan, Ismaila Sarr için de Crystal Palace'a 35 milyon Euro önerdi.
Sarı-kırmızılı yönetim Leao veya Sarr transferinde çıkmaza girerse Demirovic transferi resmiyet kazanacak.
Zarara uğramamak için 20 ile 25 milyon Euro arasında bir bonservis bedeli talep ediyordu.
Ancak Galatasaray, 20 milyon Euro civarında bir rakama Stuttgart'ı ikna etmeyi başardı.
LEAO VE SARR BEKLENİYOR
Cimbom, şimdi Rafael Leao için Milan'ın 40 milyon Euro'nun altına inmesini bekliyor.
Aslan, Ismaila Sarr için de Crystal Palace'a 35 milyon Euro önerdi.
Sarı-kırmızılı yönetim Leao veya Sarr transferinde çıkmaza girerse Demirovic transferi resmiyet kazanacak.