24 Ağustos
Kocaelispor-Amed Sportif
2-0
24 Ağustos
Sivasspor-Manisa FK
2-2
24 Ağustos
Fulham-Chelsea
2-3
24 Ağustos
Osasuna-Levante
0-0
24 Ağustos
Malaga-Deportivo
1-1
24 Ağustos
Bologna-Lazio
0-1
24 Ağustos
Roma-Fiorentina
4-0

Galatasaray'ın son kozu Demirovic

Galatasaray, Leao için Milan, Ismaila Sarr için de Crystal Palace'la pazarlıkları sürdürüyor. Bu iki yıldızın transferi çıkmaza girerse 20 milyon Euro'ya Stuttgart forveti Ermedin Demirovic alınacak

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Ağustos 2026 08:28 | Son Güncelleme Tarihi:
Haber: Sözcü
Galatasaray'ın son kozu Demirovic
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Galatasaray'da yabancı kontenjanının son adımı için yürütülen transfer operasyonunda sıcak saatler yaşanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Cimbom, Stuttgart'ın forveti Ermedin Demirovic'i bitirme aşamasına getirdi. Alman kulübü, oyuncuyu iki yıl önce Augsburg'dan 23 milyon Euro'ya transfer etti.

Zarara uğramamak için 20 ile 25 milyon Euro arasında bir bonservis bedeli talep ediyordu.

Ancak Galatasaray, 20 milyon Euro civarında bir rakama Stuttgart'ı ikna etmeyi başardı.

LEAO VE SARR BEKLENİYOR

Cimbom, şimdi Rafael Leao için Milan'ın 40 milyon Euro'nun altına inmesini bekliyor.

Aslan, Ismaila Sarr için de Crystal Palace'a 35 milyon Euro önerdi.

Sarı-kırmızılı yönetim Leao veya Sarr transferinde çıkmaza girerse Demirovic transferi resmiyet kazanacak. 



Galatasaray


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.