Haber Tarihi: 03 Şubat 2023 14:07 - Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2023 14:07

Kırmızı şarap lekesi nasıl çıkar? Kurumuş şarap lekesi çıkarma için gerekenler

Güzel bir günün ortasında dökülen bir kırmızı şarap keyiflerinizi kaçırabilir. Kırmızı şarap lekesi çıkarma için çok basit yöntemler var. Bu yöntemleri kurumuş kırmızı şarap lekesi çıkarma için de deneyebilirsiniz. Kırmızı şarap lekesi nasıl çıkar? Pratik rehberimizde...

Kırmızı şarap lekesi nasıl çıkar? Kurumuş şarap lekesi çıkarma için gerekenler
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Kırmızı şarap, masanın üzerinde olmasa da her zaman ciddi bir leke olarak kalabiliyor. Elbiselere veya bir yere döküldüğünde hemen kırmızı şarap lekesi nasıl çıkar araştırmalara başlıyoruz. Bu lekeleri nasıl çıkaracağınız hakkında birçok farklı ipucu var. Kurumuş şarap lekesi çıkarma için gerekenler hakkında daha fazla bilgi edinmeye ve kırmızı şarap lekesi çıkarma için pratik ipuçları vereceğiz.
Kırmızı şarap lekesi nasıl çıkar?

Kırmızı şarap lekesi çıkarma işlemi, oldukça basit bir işlemdir. Bulaşık makinesinin süpürgesine bağlı olan kova, az miktarda tozu ve varsa biraz da sirke koyarak doldurulmalıdır. Sonrasında bu karışım, bulaşık makinesinin tabanına dökülmelidir. Eğer ki leke güzelce çözülmediyse; yeniden aynı işlem tekrarlanmalıdır.

Ancak unutmaman gerekir ki; kova sadece bir kez kullanılmalı ve bulaştırmadan sonra derhal atmalıdır. Aksi takdirde bakteriler hortumdan gelen suyla bulaşmaya başlayabilirler.
Kırmızı şarap lekesi çözücüleri

Farklı kurumuş şarap lekesi çözücüleri de mevcuttur. Bunlar arasında; su ve deterjan, sirke, vin çözücü, alkolik çözücü ve ayrıca karbonat bazlı temizleyiciler bulunmaktadır. Ancak bu ürünlerin hepsinin kullanım talimatlarına uyulması gerekmektedir. Ayrıca, bu ürünler yalnızca deneyimli kişiler tarafından kullanmaları tavsiye edilir.
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Kırmızı şarap lekesi çıkarma için gerekenler

1. Kurumuş bir şarap lekesi, sıvıya karışmadan önce oldukça zor çıkar. Bu nedenle, en iyisi bu tür bir lekeyi hemen temizlemek için istediğiniz herhangi bir bez ve soğuk su kullanarak hemen harekete geçmektir.

2. Eğer leke varsa, onu daha da yoğunlaştırmaktan kaçınmalısınız. Bu yüzden, etrafta bulunabilecek tüm sert araçlardan uzak durmalısınız.


3. Son olarak, kurumuş şarap lekesini çözebilmek için en güzel seçenek aseton ya da benzeri bir solvent ile temizleyiciyi dikkatlice uygulamaktır.

Kurumuş şarap lekesi çıkarma için gerekenler

- Küvete soğuk su dökün.

- Bir miktar toz şeker koyun.

- Toz şeker ile lekeli bölgeyi ovalayın.

- 30 dakika bekleyin.

- Küvetten çıkarın ve bolca suyla yıkayın.

En kısa yoldan kırmızı şarap lekesi çıkarma

Kırmızı şarap lekesi çabuk kurumaya başlar ve leke haline gelir. Kurumak için beklemenin bir yolu yoktur, ancak hızlı ve etkili bir şekilde çözümler aramalısınız. Kuru kırmızı şarap lekesleri giyimden, döşemelerden veya herhangi bir diğer kumaştan çabuk temizlenebilir. Yeni bir kırmızı şarap lekesi ise daha zordur çünkü aktif olarak jobst bilinen adlandırmasan kara alerjik reaksiyon (ABR) nedir? Bu durumda, sadece bulaşan alanlarla ilgilenmelisiniz; yeniden temas etmeyin.

Kırmızı şarap lekesi çıkarmak için, lekenin hala taze olduğu sürece hemen müdahale etmek önemlidir.

  • Lekenin üzerine birkaç damla beyaz şarap dökün ve lekenin etrafına birkaç dakika boyunca bekletin.
  • Lekenin üzerine birkaç damla sabunlu su dökün ve lekenin etrafına nazikçe sünger ile ovun.
  • Lekenin üzerine birkaç damla amonyak dökün ve lekenin etrafına nazikçe ovun.
  • Lekenin üzerine birkaç damla deterjan dökün ve lekenin etrafına nazikçe ovun.
  • Lekenin üzerine birkaç damla karbonat dökün ve lekenin etrafına nazikçe ovun.
  • Lekenin üzerine birkaç damla sirke dökün ve lekenin etrafına nazikçe ovun.
  • Lekenin üzerine birkaç damla su dökün ve lekenin etrafına nazikçe ovun.
  • Lekenin üzerine birkaç damla alkol dökün ve lekenin etrafına nazikçe ovun.
  • Lekenin üzerine birkaç damla su dökün ve lekenin etrafına nazikçe ovun. Lekenin tamamen çıktığından emin olun ve kumaşı kurutun.
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