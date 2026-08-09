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Real Madrid galibiyetle ayrıldı, Arda Güler'e büyük övgü

Real Madrid, hazırlık maçında karşılaştığı Ferencvaros'u 2-1 mağlup etti. İspanyol devinde forma giyen milli yıldızımız Arda Güler, 90 dakika sahada kaldı. Los Blancos'un yeni transferi Bernardo Silva ise Arda'ya övgüler yağdırdı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Ağustos 2026 00:23 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2026 02:23
Haber: Sporx.com
Real Madrid galibiyetle ayrıldı, Arda Güler'e büyük övgü
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Ferencvaros ile Real Madrid, yeni sezon öncesi hazırlık maçında kozlarını paylaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Groupama Arena'da oynanan maçı Real Madrid, 2-1 kazandı.

Real Madrid'in gollerini 41. dakikada Mario Rivas Lago ve 49. dakikada Carlos Espi attı. Ferencvaros'un tek golü ise 57. dakikada Kenan Kodro'dan geldi.

SADECE ARDA GÜLER VE LUNIN ÇIKMADI

Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. 20 yaşındaki milli futbolcu, kaleci Lunin ile birlikte oyundan çıkmayan iki futbolcudan biri oldu.

ARDA'DAN MUHTEŞEM HAREKET!

Bu arada karşılaşmanın 11. dakikasında Arda Güler şov vardı... Sağ kanatta topu alan milli futbolcu bir rakibin çalımladıktan sonra kalabalık arasına daldı. Arda daha sonra topu önce sola, ardından hemen sağa çekti ve rakibini nefis bir çalımla ekarte ettikten sonra orta açtı. Ceza sahasında bulunan Endrick tek dokunuş yaptı ancak meşin yuvarlak auta çıktı.

BERNARDO'DAN ARDA'YA ÖVGÜ!

Öte yandan Real Madrid'in yeni transferi Bernardo Silva da oyuna sonradan dahil oldu. Karşılaşmanın ardından Arda Güler ile ilgili konuşan Portekizli yıldız, 20 yaşındaki genç oyuncuyu överek şunları söyledi:

'ONUNLA OYNAMAYI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM!'

"Arda ile ilgili bugün beni en çok etkileyen şey, alanı ne kadar iyi anladığıydı. Etrafındaki oyuncuların işini kolaylaştırıyor. Onunla oynamayı gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum.

'KALİTESİ ŞİMDİDEN ORTADA'

Birbirimizi çok iyi tamamlayabileceğimizi düşünüyorum. Arda hâlâ çok genç ama kalitesi şimdiden ortada. Böyle devam ederse Real Madrid için son derece önemli bir oyuncu olacak."

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