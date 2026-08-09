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7 gollü maçta Antalyaspor, Keçiörengücü'nü yıktı

Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Antalyaspor, konuk ettiği Keçtaş Ankara Keçiörengücü'nü 4-3 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Ağustos 2026 23:45 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2026 01:45
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
7 gollü maçta Antalyaspor, Keçiörengücü'nü yıktı
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Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Antalyaspor ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ADO Antalya Stadyumu'nda oynanan maçı Antalyaspor 4-3'lük skorla kazandı.

Antalyaspor'un gollerini 42. dakikada Safuri, 48. dakikada Storm ve 68 ile 80. dakikalarda Mevlüt Şimşek kaydetti.

Ankara Keçiörengücü'nde fileleri 51. dakikada Ezeh, 82. dakikada Diouf ve 90+3. dakikada penaltıdan İbrahim Akdağ havalandırdı.

Bu sonucun ardından Antalyaspor sezona 3 puanla başladı. Ankara Keçiörengücü ise ilk haftayı puansız kapattı.

Antalyaspor, 1. Lig'de gelecek hafta Mardin 1969 Spor'a konuk olacak. Ankara Keçiörengücü ise Pendikspor ile karşı karşıya gelecek.

Stat: Antalya

Hakemler: Melih Aldemir, Kadir Beyaz, Mehmet Ali Vardar

Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Ensar Buğra Tivsiz, Samet Karakoç, Erdoğan Yeşilyurt, Hasan Yakub İlçin (Dk. 53 Boli), Soner Dikmen, Doğukan Sinik (Dk. 65 Mevlüt Şimşek), Safuri, Storm, Van de Streek

Keçtaş Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Berkan Mahmut Keskin, Oğuzhan Çalışkan, Wellington, Abdullah Çelik (Dk. 58 Süleyman Luş), İshak Karaoğul (Dk. 78 Nabian), İbrahim Akdağ, Roshi (Dk. 58 Fofana), Jefferson (Dk. 46 Halil Can Ayan), Ezeh, Ali Akman (Dk. 67 Diouf)

Goller: Dk. 42 Safuri, Dk. 48 Storm, Dk. 68 ve 80 Mevlüt Şimşek (Antalyaspor), Dk. 51 Ezeh, Dk. 82 Diouf, Dk. 90+3 İbrahim Akdağ (Penaltıdan) (Keçtaş Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 54 İbrahim Akdağ, Dk. 90 Wellington (Keçtaş Ankara Keçiörengücü), Dk. 90 Soner Dikmen, Dk 90+7 Boli (Antalyaspor)

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