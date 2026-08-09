7 gollü maçta Antalyaspor, Keçiörengücü'nü yıktı

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Antalyaspor ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ADO Antalya Stadyumu'nda oynanan maçı Antalyaspor 4-3'lük skorla kazandı.
Antalyaspor'un gollerini 42. dakikada Safuri, 48. dakikada Storm ve 68 ile 80. dakikalarda Mevlüt Şimşek kaydetti.
Ankara Keçiörengücü'nde fileleri 51. dakikada Ezeh, 82. dakikada Diouf ve 90+3. dakikada penaltıdan İbrahim Akdağ havalandırdı.
Bu sonucun ardından Antalyaspor sezona 3 puanla başladı. Ankara Keçiörengücü ise ilk haftayı puansız kapattı.
Antalyaspor, 1. Lig'de gelecek hafta Mardin 1969 Spor'a konuk olacak. Ankara Keçiörengücü ise Pendikspor ile karşı karşıya gelecek.
Stat: Antalya
Hakemler: Melih Aldemir, Kadir Beyaz, Mehmet Ali Vardar
Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Ensar Buğra Tivsiz, Samet Karakoç, Erdoğan Yeşilyurt, Hasan Yakub İlçin (Dk. 53 Boli), Soner Dikmen, Doğukan Sinik (Dk. 65 Mevlüt Şimşek), Safuri, Storm, Van de Streek
Keçtaş Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Berkan Mahmut Keskin, Oğuzhan Çalışkan, Wellington, Abdullah Çelik (Dk. 58 Süleyman Luş), İshak Karaoğul (Dk. 78 Nabian), İbrahim Akdağ, Roshi (Dk. 58 Fofana), Jefferson (Dk. 46 Halil Can Ayan), Ezeh, Ali Akman (Dk. 67 Diouf)
Goller: Dk. 42 Safuri, Dk. 48 Storm, Dk. 68 ve 80 Mevlüt Şimşek (Antalyaspor), Dk. 51 Ezeh, Dk. 82 Diouf, Dk. 90+3 İbrahim Akdağ (Penaltıdan) (Keçtaş Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 54 İbrahim Akdağ, Dk. 90 Wellington (Keçtaş Ankara Keçiörengücü), Dk. 90 Soner Dikmen, Dk 90+7 Boli (Antalyaspor)
Antalyaspor'un gollerini 42. dakikada Safuri, 48. dakikada Storm ve 68 ile 80. dakikalarda Mevlüt Şimşek kaydetti.
Ankara Keçiörengücü'nde fileleri 51. dakikada Ezeh, 82. dakikada Diouf ve 90+3. dakikada penaltıdan İbrahim Akdağ havalandırdı.
Bu sonucun ardından Antalyaspor sezona 3 puanla başladı. Ankara Keçiörengücü ise ilk haftayı puansız kapattı.
Antalyaspor, 1. Lig'de gelecek hafta Mardin 1969 Spor'a konuk olacak. Ankara Keçiörengücü ise Pendikspor ile karşı karşıya gelecek.
Stat: Antalya
Hakemler: Melih Aldemir, Kadir Beyaz, Mehmet Ali Vardar
Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Ensar Buğra Tivsiz, Samet Karakoç, Erdoğan Yeşilyurt, Hasan Yakub İlçin (Dk. 53 Boli), Soner Dikmen, Doğukan Sinik (Dk. 65 Mevlüt Şimşek), Safuri, Storm, Van de Streek
Keçtaş Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Berkan Mahmut Keskin, Oğuzhan Çalışkan, Wellington, Abdullah Çelik (Dk. 58 Süleyman Luş), İshak Karaoğul (Dk. 78 Nabian), İbrahim Akdağ, Roshi (Dk. 58 Fofana), Jefferson (Dk. 46 Halil Can Ayan), Ezeh, Ali Akman (Dk. 67 Diouf)
Goller: Dk. 42 Safuri, Dk. 48 Storm, Dk. 68 ve 80 Mevlüt Şimşek (Antalyaspor), Dk. 51 Ezeh, Dk. 82 Diouf, Dk. 90+3 İbrahim Akdağ (Penaltıdan) (Keçtaş Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 54 İbrahim Akdağ, Dk. 90 Wellington (Keçtaş Ankara Keçiörengücü), Dk. 90 Soner Dikmen, Dk 90+7 Boli (Antalyaspor)