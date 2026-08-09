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Beşiktaş'ta forvet harekatı! Vlahovic, Jesus ve David

Beşiktaş'ta forvet transferinde Italiano'nun önceliği Vlahovic olurken, Gabriel Jesus alternatif olarak öne çıktı; Juventus'un Jonathan David'i de siyah-beyazlılara önerildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Ağustos 2026 00:52 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2026 10:46
Beşiktaş'ta forvet harekatı! Vlahovic, Jesus ve David
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Yaz transfer döneminde forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme yeni isimler gelmeye başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ITALIANO VLAHOVIC'İ İSTİYOR

HT Spor'un haberine göre; Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun kadrosunda en çok görmeyi istediği isim Dusan Vlahovic. Yönetim, şu anda kulüpsüz durumda bulunan Sırp forvet için her türlü seçeneği masaya koydu. Vlahovic'in 5 büyük ligde devam etme isteği olsa da henüz bu isteğe karşılık verebilecek bir teklif gelmedi.

ALTERNATİF GABRIEL JESUS

Siyah-beyazlılar, Dusan Vlahovic'in alternatifini belirledi. Beşiktaş, Arsenal'in golcüsü Gabriel Jesus'un şartlarını öğrenmekten öteye geçti ve bu transfer ihtimali yönetimi heyecanlandırdı.

Beşiktaş yönetimi, Dusan Vlahovic'ten haber beklese de Gabriel Jesus'ta yeni gelişmeler yaşanabilir.

JONATHAN DAVID ÖNERİLDİ

Öte yandan Juventus'tan Jonathan David, Beşiktaş'a önerildi. David'in 6.5 - 7 milyon euro arasında yıllık maaş isteği bulunuyor. Beşiktaş ise bu transfer için biraz daha bekleme kararı aldı.

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