09 Ağustos
Iğdır FK-Karagümrük
2-0
09 Ağustos
Anderlecht-RAAL La Louviere
2-1
09 Ağustos
Moreirense-Braga
2-2
09 Ağustos
Gil Vicente-Rio Ave
1-0
09 Ağustos
FC Porto-Alverca
2-0
09 Ağustos
St. Gallen-FC Luzern
2-2
09 Ağustos
Sion-FC Vaduz
3-2
09 Ağustos
Basel-Thun
4-2
09 Ağustos
Lugano-FC Zürich
5-0
09 Ağustos
Austria Wien-LASK
0-2
09 Ağustos
Wolfsberger AC-RB Salzburg
1-1
09 Ağustos
Ried-Rapid Wien
1-2
09 Ağustos
Royal Antwerp-SK Beveren
2-1
09 Ağustos
Zulte Waregem-Genk
2-1
09 Ağustos
Sarıyer-Muğlaspor
2-0
09 Ağustos
Sporting Charleroi-OH Leuven
3-1
09 Ağustos
Gent-KV Mechelen
2-0
09 Ağustos
St. Pauli-Greuther Fürth
1-1
09 Ağustos
Nürnberg-Dynamo Dresden
3-0
09 Ağustos
Energie Cottbus-Hannover 96
3-1
09 Ağustos
SC Heerenveen-FC Twente
1-0
09 Ağustos
FC Groningen-FC Utrecht
2-1
09 Ağustos
PEC Zwolle-Ajax
0-2
09 Ağustos
S. Rotterdam-Feyenoord
0-1
09 Ağustos
Mansfield Town-Sheffield United
0-3
09 Ağustos
Bodrum FK-Bursaspor
0-2
09 Ağustos
Vanspor FK-Kayserispor
0-2
09 Ağustos
Benfica-Academico de Viseu FC
2-2

Haymana Spor Kadın Futbol Takımı 3 transfer yaptı

Haymana Spor Kadın Futbol Takımı, yeni sezon öncesi 3 oyuncuyu kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Ağustos 2026 22:30 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2026 01:41
Haber: AA
Haymana Spor Kadın Futbol Takımı 3 transfer yaptı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Haymana Spor Kadın Futbol Takımı, yeni sezon öncesi 3 oyuncuyu kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre 29 yaşındaki Kuzey Makedonyalı orta saha oyuncusu Aleksandra Markovska, 26 yaşındaki ABD'li forvet Blue Ellis ve 23 yaşındaki Jamaikalı kaleci Sydney Bellamy ile anlaşma sağladı.

Haymana Spor ayrıca Princess Owusu, Özge Harman, Elvin Balcı, Ezel Göçmen ve Nisa Yeşilyurt ile 2026-2027 sezonunda da yola devam edeceğini duyurdu.

Ankara temsilcisi, yeni sezonda ilk kez Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele edecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.