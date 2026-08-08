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Galatasaray'ın stoper adayları belli oldu

Galatasaray, stoper takviyesi için Yusuf Akçiçek ve Ahmetcan Kaplan'dan birini kadrosuna katmak istiyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Ağustos 2026 19:24
Haber: Sporx.com
Galatasaray'ın stoper adayları belli oldu
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Trendyol Süper Lig'de son 4 sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, şu ana kadar kadrosuna yalnızca Lesley Ugochukwu'yu dahil etti. Sarı-kırmızılı ekip, transfer döneminin sona ermesine 1 aydan kısa bir süre kala çalışmalarına hız verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Savunma hattına takviye yapmayı planlayan Galatasaray, transfer çalışmaları kapsamında Suudi Arabistan ve Hollanda'ya yöneldi.

HEDEFTE İKİ İSİM VAR

TRT Spor'un haberine göre sarı-kırmızılılar, sol stoper bölgesi için Yusuf Akçiçek ile Ahmetcan Kaplan'ı gündemine aldı.

YUSUF AKÇİÇEK İLK SIRADA

Galatasaray'ın bu iki futbolcudan birini kadrosuna katmayı planladığı, teknik ekibin tercihinde ise eski oyuncusu Yusuf Akçiçek'in ilk sırada yer aldığı belirtildi.

KİRALAMA FORMÜLÜ ÖN PLANDA

Her iki oyuncu için de Galatasaray'ın ilk etapta satın alma opsiyonunun bulunduğu kiralama formülünü düşündüğü aktarıldı.

Yusuf Akçiçek ve Ahmetcan Kaplan için kulüplerine şu ana kadar resmi bir ilgi yazısı gönderilmediği öğrenilirken, iki futbolcunun da Galatasaray forması giymeye olumlu yaklaştığı kaydedildi.  

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