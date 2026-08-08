Galatasaray'ın stoper adayları belli oldu

Trendyol Süper Lig'de son 4 sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, şu ana kadar kadrosuna yalnızca Lesley Ugochukwu'yu dahil etti. Sarı-kırmızılı ekip, transfer döneminin sona ermesine 1 aydan kısa bir süre kala çalışmalarına hız verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Savunma hattına takviye yapmayı planlayan Galatasaray, transfer çalışmaları kapsamında Suudi Arabistan ve Hollanda'ya yöneldi.
HEDEFTE İKİ İSİM VAR
TRT Spor'un haberine göre sarı-kırmızılılar, sol stoper bölgesi için Yusuf Akçiçek ile Ahmetcan Kaplan'ı gündemine aldı.
YUSUF AKÇİÇEK İLK SIRADA
Galatasaray'ın bu iki futbolcudan birini kadrosuna katmayı planladığı, teknik ekibin tercihinde ise eski oyuncusu Yusuf Akçiçek'in ilk sırada yer aldığı belirtildi.
KİRALAMA FORMÜLÜ ÖN PLANDA
Her iki oyuncu için de Galatasaray'ın ilk etapta satın alma opsiyonunun bulunduğu kiralama formülünü düşündüğü aktarıldı.
Yusuf Akçiçek ve Ahmetcan Kaplan için kulüplerine şu ana kadar resmi bir ilgi yazısı gönderilmediği öğrenilirken, iki futbolcunun da Galatasaray forması giymeye olumlu yaklaştığı kaydedildi.
HEDEFTE İKİ İSİM VAR
TRT Spor'un haberine göre sarı-kırmızılılar, sol stoper bölgesi için Yusuf Akçiçek ile Ahmetcan Kaplan'ı gündemine aldı.
YUSUF AKÇİÇEK İLK SIRADA
Galatasaray'ın bu iki futbolcudan birini kadrosuna katmayı planladığı, teknik ekibin tercihinde ise eski oyuncusu Yusuf Akçiçek'in ilk sırada yer aldığı belirtildi.
KİRALAMA FORMÜLÜ ÖN PLANDA
Her iki oyuncu için de Galatasaray'ın ilk etapta satın alma opsiyonunun bulunduğu kiralama formülünü düşündüğü aktarıldı.
Yusuf Akçiçek ve Ahmetcan Kaplan için kulüplerine şu ana kadar resmi bir ilgi yazısı gönderilmediği öğrenilirken, iki futbolcunun da Galatasaray forması giymeye olumlu yaklaştığı kaydedildi.