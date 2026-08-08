Trabzonspor'dan Parrott hamlesi

Muhammed Salah transferiyle kadrosunu güçlendiren Trabzonspor, santrfor bölgesi için çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Ertuğrul Doğan'ın forvet takviyesi yapılacağını açıklamasının ardından bordo-mavililerin gündemine Troy Parrott geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Trabzonspor'un, AZ Alkmaar forması giyen 24 yaşındaki futbolcu için Hollanda kulübüyle görüşmelere başladığı belirtildi. Bordo-mavililerin, piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Parrott'u zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamayı planlıyor.
FATİH TEKKE'NİN İSTEDİĞİ ÖZELLİKLERE SAHİP
İrlandalı santrforun pres gücü, savunma arkasına yaptığı koşular ve ceza sahası içindeki etkinliğiyle teknik direktör Fatih Tekke'nin istediği oyuncu profiline uygun olduğu ifade edildi.
Geçen sezon ligde çıktığı 28 karşılaşmada 16 gol ve 4 asist üreten Parrott, tüm kulvarlarda ise sezonu 31 gol ve 12 asistle tamamladı.
SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR SÜRÜYOR
AZ Alkmaar ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan 1,85 metre boyundaki futbolcu, 2024 yazında 8 milyon euro bonservis bedeliyle Hollanda ekibine transfer oldu.
Parrott, AZ Alkmaar formasıyla KNVB Beker ve Johan Cruyff Shield şampiyonlukları yaşadı.
MİLLİ TAKIMDA 11 GOL
Troy Parrott, İrlanda A Milli Takımı formasıyla çıktığı 37 karşılaşmada 11 gol kaydetti. İrlandalı futbolcu, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde attığı 9 gol ve Macaristan karşısında 90+6. dakikada kaydettiği golle takımının play-off aşamasına yükselmesine katkı sağladı.
FATİH TEKKE'NİN İSTEDİĞİ ÖZELLİKLERE SAHİP
İrlandalı santrforun pres gücü, savunma arkasına yaptığı koşular ve ceza sahası içindeki etkinliğiyle teknik direktör Fatih Tekke'nin istediği oyuncu profiline uygun olduğu ifade edildi.
Geçen sezon ligde çıktığı 28 karşılaşmada 16 gol ve 4 asist üreten Parrott, tüm kulvarlarda ise sezonu 31 gol ve 12 asistle tamamladı.
SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR SÜRÜYOR
AZ Alkmaar ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan 1,85 metre boyundaki futbolcu, 2024 yazında 8 milyon euro bonservis bedeliyle Hollanda ekibine transfer oldu.
Parrott, AZ Alkmaar formasıyla KNVB Beker ve Johan Cruyff Shield şampiyonlukları yaşadı.
MİLLİ TAKIMDA 11 GOL
Troy Parrott, İrlanda A Milli Takımı formasıyla çıktığı 37 karşılaşmada 11 gol kaydetti. İrlandalı futbolcu, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde attığı 9 gol ve Macaristan karşısında 90+6. dakikada kaydettiği golle takımının play-off aşamasına yükselmesine katkı sağladı.