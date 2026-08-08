Beşiktaş'ta Felix Uduokhai'ye sürpriz talip!

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi kadro planlaması sürerken Felix Uduokhai'nin geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ertan Süzgün'ün haberine göre siyah-beyazlı yönetim, Alman stoper için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.
AVRUPA'DAN TALİPLERİ VAR
28 yaşındaki savunma oyuncusuyla Bundesliga'nın yanı sıra Avrupa'nın farklı liglerinden kulüplerin ilgilendiği belirtildi.
Beşiktaş'ın uygun şartların oluşması halinde Uduokhai'nin ayrılığına onay verebileceği ifade edildi.
ESPANYOL DEVREDE
Uduokhai için son olarak İspanya'dan bir talip çıktı. La Liga temsilcisi Espanyol'un Alman stoperle ilgilendiği kaydedildi.
AVRUPA'DAN TALİPLERİ VAR
28 yaşındaki savunma oyuncusuyla Bundesliga'nın yanı sıra Avrupa'nın farklı liglerinden kulüplerin ilgilendiği belirtildi.
Beşiktaş'ın uygun şartların oluşması halinde Uduokhai'nin ayrılığına onay verebileceği ifade edildi.
ESPANYOL DEVREDE
Uduokhai için son olarak İspanya'dan bir talip çıktı. La Liga temsilcisi Espanyol'un Alman stoperle ilgilendiği kaydedildi.