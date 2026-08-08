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Beşiktaş'ta Felix Uduokhai'ye sürpriz talip!

Beşiktaş, Felix Uduokhai için gelen teklifleri değerlendirme kararı alırken, Alman stoperin talipleri arasına La Liga ekibi Espanyol da katıldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Ağustos 2026 12:17 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2026 12:18
Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Felix Uduokhai'ye sürpriz talip!
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Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi kadro planlaması sürerken Felix Uduokhai'nin geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ertan Süzgün'ün haberine göre siyah-beyazlı yönetim, Alman stoper için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

AVRUPA'DAN TALİPLERİ VAR

28 yaşındaki savunma oyuncusuyla Bundesliga'nın yanı sıra Avrupa'nın farklı liglerinden kulüplerin ilgilendiği belirtildi.

Beşiktaş'ın uygun şartların oluşması halinde Uduokhai'nin ayrılığına onay verebileceği ifade edildi.

ESPANYOL DEVREDE

Uduokhai için son olarak İspanya'dan bir talip çıktı. La Liga temsilcisi Espanyol'un Alman stoperle ilgilendiği kaydedildi.

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