Fenerbahçe'de kader adamı Talisca

Fenerbahçe'de 1.5 yılda 42 gole ulaşan Anderson Talisca, maçların kaderini doğrudan etkiledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Attığı 42 golün 17'si Fenerbahçe'yi öne geçirdi, 8'i beraberiliği getirdi, 17'si ise farkı artırdı.
Böylece 25 golde takım geride veya eşit durumdayken sambacı skora doğrudan etki etti.
Talisca ayrıca kulüp tarihinde en golcü 4. Brezilyalı futbolcu konumuna yükseldi.
40 gollü Deivid'i geride bırakan 32 yaşındaki oyuncu, sıralamada Alex de Souza (171), Mert Nobre (55) ve Fernandao'nun (50) ardından geliyor.
Hedefi ise 50 gollü Fernandao'yu geçmek.
Böylece 25 golde takım geride veya eşit durumdayken sambacı skora doğrudan etki etti.
Talisca ayrıca kulüp tarihinde en golcü 4. Brezilyalı futbolcu konumuna yükseldi.
40 gollü Deivid'i geride bırakan 32 yaşındaki oyuncu, sıralamada Alex de Souza (171), Mert Nobre (55) ve Fernandao'nun (50) ardından geliyor.
Hedefi ise 50 gollü Fernandao'yu geçmek.