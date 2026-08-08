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Fenerbahçe'de kader adamı Talisca

Fenerbahçe formasıyla 1.5 yılda 42 gole ulaşan Brezilyalı yıldız Anderson Talisca, attığı kritik gollerle maçların kaderini değiştirdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Ağustos 2026 09:37
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de kader adamı Talisca
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Fenerbahçe'de 1.5 yılda 42 gole ulaşan Anderson Talisca, maçların kaderini doğrudan etkiledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Attığı 42 golün 17'si Fenerbahçe'yi öne geçirdi, 8'i beraberiliği getirdi, 17'si ise farkı artırdı.

Böylece 25 golde takım geride veya eşit durumdayken sambacı skora doğrudan etki etti.

Talisca ayrıca kulüp tarihinde en golcü 4. Brezilyalı futbolcu konumuna yükseldi.

40 gollü Deivid'i geride bırakan 32 yaşındaki oyuncu, sıralamada Alex de Souza (171), Mert Nobre (55) ve Fernandao'nun (50) ardından geliyor.

Hedefi ise 50 gollü Fernandao'yu geçmek.

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