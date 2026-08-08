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Galatasaray transferde gaza bastı: Üç yıldız için hamle

Galatasaray yönetiminin Gabriel Martinelli, Aleksey Batrakov ve Rodrigo Mora için transfer çalışmalarını hızlandırdı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Ağustos 2026 10:50
Fotoğraf: X.com
Galatasaray transferde gaza bastı: Üç yıldız için hamle
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  Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaray'da geciken transferlerin Rennes maçında taraftarların tepkisine neden olmasının ardından yönetimin çalışmalarını hızlandırdığı öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların Gabriel Martinelli, Aleksey Batrakov ve Rodrigo Mora için girişimlerde bulunduğu belirtildi.



MARTINELLI LİSTEDE

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre Arsenal forması giyen Gabriel Martinelli, Galatasaray'ın transfer listesinde yer alıyor.

Arsenal'in 2019 yılında 6 milyon sterlin karşılığında kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcuyu satmaya açık olduğu aktarıldı. Galatasaray yönetiminin Rafael Leao transferinden sonuç alamaması durumunda Martinelli için İngiliz kulübüne teklif götüreceği iddia edildi.

Arsenal'de 278 karşılaşmaya çıkan Martinelli, bu maçlarda 62 gol kaydetti.



BATRAKOV İÇİN 30 MİLYON EURO'YA YAKLAŞAN TEKLİF

Forvet arkasına 10 numara takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'in, Lokomotiv Moskova forması giyen Aleksey Batrakov'un transferi için kurmaylarına talimat verdi.

Teknik direktör Okan Buruk'un da onay verdiği 21 yaşındaki futbolcu için Rus ekibine zorunlu satın alma opsiyonuyla yaklaşık 30 milyon euroluk teklifte bulunması bekleniyor.

Batrakov'un menajeri Vladimir Kuzmichev, "Şampiyonlar Ligi Aleksey için harika olur" ifadelerini kullandı.



RODRIGO MORA İÇİN FARKLI FORMÜL

Galatasaray'ın Porto forması giyen 19 yaşındaki Rodrigo Mora için de girişimde bulundu.

Menajer Jorge Mendes'in, 10 numara pozisyonunda görev yapan futbolcunun bonservisinin yüzde 50'sinin alınması için Porto'ya teklif sundu.

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