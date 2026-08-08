Beşiktaş'a büyük indirim: Pierre-Emile Höjbjerg

Beşiktaş'ın orta saha transferindeki adaylarından Pierre-Emile Hojbjerg için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-Beyazlılar'ın daha önce temas kurduğu Marsilya'nın, Danimarkalı futbolcu için talep ettiği bonservis bedelinde ciddi indirime gittiği öne sürüldü.
10 MİLYONA KADAR DÜŞTÜLER
Fransız ekibinin ilk görüşmelerde yaklaşık 25 milyon Euro istediği, bu nedenle Beşiktaş'ın transferden geri adım attığı belirtilmişti. Ancak Marsilya'nın son değerlendirmesinde 30 yaşındaki orta sahanın ayrılığına onay verdiği ve fiyatı 10 milyon Euro seviyesine kadar çektiği ifade edildi.
Oyuncunun doğum gününde menajerler aracılığıyla Beşiktaş Yönetimi'ne iletilen bu gelişmenin, transfer dosyasını yeniden açtığı aktarıldı.
Yaklaşık 15 milyon Euro'luk düşüşün ardından Siyah-Beyazlılar'ın Hojbjerg seçeneğini tekrar değerlendirmeye aldığı belirtildi.
10 MİLYONA KADAR DÜŞTÜLER
Fransız ekibinin ilk görüşmelerde yaklaşık 25 milyon Euro istediği, bu nedenle Beşiktaş'ın transferden geri adım attığı belirtilmişti. Ancak Marsilya'nın son değerlendirmesinde 30 yaşındaki orta sahanın ayrılığına onay verdiği ve fiyatı 10 milyon Euro seviyesine kadar çektiği ifade edildi.
Oyuncunun doğum gününde menajerler aracılığıyla Beşiktaş Yönetimi'ne iletilen bu gelişmenin, transfer dosyasını yeniden açtığı aktarıldı.
Yaklaşık 15 milyon Euro'luk düşüşün ardından Siyah-Beyazlılar'ın Hojbjerg seçeneğini tekrar değerlendirmeye aldığı belirtildi.