Mazota İndirim Var mı? Motorin Fiyatlarında Son Durum

Evet. Sektör kaynaklarına göre motorinin (mazot) litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere indirim bekleniyor.

Mazot indirimi ne zaman uygulanacak?

Beklenen indirimin 8 Ağustos 2026 Cumartesi gününden itibaren, gece yarısı pompaya yansıması öngörülüyor. Dağıtım şirketlerinin fiyat güncellemesinin ardından yeni tarifeler geçerli olacak.

İndirim ne kadar olacak?

Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre motorinin litre fiyatında yaklaşık 1 lira 80 kuruş seviyesinde indirim bekleniyor. Kesin tutar, gece yarısı yapılacak resmi fiyat güncellemesiyle netleşecek.

Akaryakıt fiyatları neden değişiyor?

Motorin fiyatları;

Brent petrol fiyatları,

Döviz kuru,

Akdeniz rafineri ürün fiyatları,

Uluslararası enerji piyasalarındaki gelişmeler

doğrultusunda belirleniyor. Bu nedenle pompa fiyatlarında sık sık artış veya indirim yaşanabiliyor.

Sonuç: Mazota İndirim Var mı?

Evet. Motorinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere yaklaşık 1 lira 80 kuruşluk indirim bekleniyor. Güncel pompa fiyatları, dağıtım şirketlerinin yapacağı resmi fiyat güncellemesiyle kesinleşecek.