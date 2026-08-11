Haber Tarihi: 11 Ağustos 2026 11:12 - Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2026 11:43

Mazota İndirim Var mı? Motorin Fiyatlarında Son Durum

Akaryakıt fiyatlarındaki değişimler araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle "Mazota indirim var mı?" sorusu, motorin kullanan sürücüler tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Mazota İndirim Var mı? Motorin Fiyatlarında Son Durum
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Evet. Sektör kaynaklarına göre motorinin (mazot) litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere indirim bekleniyor.
Mazot indirimi ne zaman uygulanacak?

Beklenen indirimin 8 Ağustos 2026 Cumartesi gününden itibaren, gece yarısı pompaya yansıması öngörülüyor. Dağıtım şirketlerinin fiyat güncellemesinin ardından yeni tarifeler geçerli olacak.

İndirim ne kadar olacak?

Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre motorinin litre fiyatında yaklaşık 1 lira 80 kuruş seviyesinde indirim bekleniyor. Kesin tutar, gece yarısı yapılacak resmi fiyat güncellemesiyle netleşecek.

Akaryakıt fiyatları neden değişiyor?

Motorin fiyatları;

Brent petrol fiyatları,
Döviz kuru,
Akdeniz rafineri ürün fiyatları,
Uluslararası enerji piyasalarındaki gelişmeler


doğrultusunda belirleniyor. Bu nedenle pompa fiyatlarında sık sık artış veya indirim yaşanabiliyor.

Sonuç: Mazota İndirim Var mı?

Evet. Motorinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere yaklaşık 1 lira 80 kuruşluk indirim bekleniyor. Güncel pompa fiyatları, dağıtım şirketlerinin yapacağı resmi fiyat güncellemesiyle kesinleşecek.

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