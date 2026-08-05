Fenerbahçe Sturm Graz maçı ŞİFRESİZ tv100 İZLE, FB Sturm Graz link

Organizasyon



O





G



B



M



A



Y



UEFA Kupası



54



18



10



26



72



91



UEFA Avrupa Ligi



104



50



31



23



148



107



Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası



33



9



4



20



30



70



UEFA Şampiyonlar Ligi eleme



44



16



14



14



64



52



UEFA Şampiyonlar Ligi



40



11



6



23



42



70



Avrupa Kupa Galipleri Kupası



9



3



1



5



11



11



UEFA Konferans Ligi



18



12



-



6



44



23



TOPLAM



302



119



66



117



411



424





UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya'nın Sturm Graz takımını ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında, Kadıköy'deki performansına güveniyor. Avrupa kupalarında sahasında aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çeken sarı-lacivertli ekip, özellikle son dönemde iç saha maçlarında Avrupalı rakiplerine üstünlük kurdu. Geçen 4 sezonda Avrupa'da tur atlamayı başaran sarı-lacivertliler, 1 kez çeyrek final oynarken 2 kez son 16 turuna yükseldi. Fenerbahçe, geçen sezon ise son 16 turu için play-off oynadı.





Organizasyon



O



G



B



M



UEFA Kupası



27



14



4



9



UEFA Avrupa Ligi



52



28



15



9



Şampiyon Kulüpler Kupası



16



6



3



7



UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme



22



10



8



4



UEFA Şampiyonlar Ligi



20



9



2



9



Kupa Galipleri Kupası



4



3



1



0



UEFA Konferans Ligi



9



7



0



2



TOPLAM



150



77



33



40



