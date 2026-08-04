Muhammed Salah, Trabzonspor'a geldi mi, gelecek mi?

Trabzonspor'da Muhammed Salah transferi için geri sayım! Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından Trabzonspor, en büyük hamleyi yapmak için gün sayıyor., bordo-mavililer, Beşiktaş'ın da ilgilendiği ancak anlaşma sağlayamadığı dünya yıldızı Muhammed Salah ile prensip anlaşmasına varırken, Yunanistan'da tatilde olan tecrübeli futbolcuya sözleşmeyi gönderdi ve ıslak imzanın atılmasını beklemeye başladı.Trabzonspor'un bu hamlesi bordo-mavili taraftarlarda da heyecan yarattı. Transferin tamamlanması halinde bordo-mavili taraftarların Mısırlı yıldız için özel bir karşılama organizasyonu düzenlemesi bekleniyor.Yönetimin, Salah'ı Türkiye'ye getirmek için özel uçak planını dahi yaptığıöğrenildi. Mısırlı futbolcu, Liverpool ile yollarını ayırmasının ardından birçok takımla görüşürken, rotası Türkiye oldu.Trabzonspor'un Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah transferinde sıcak gelişme yaşandı. Bordo mavililerin uzun süredir temas halinde olduğu ve görüşmeleri son aşamaya getirerek haber beklediği Muhammed Salah'tan beklenen haberi aldı.Muhammed Salah'ın maaşının bir bölümünü peşin istediği ve Trabzonspor'un da bu teklifi kabul ettiği öğrenildi. Yıldız futbolcunun olağanüstü bir gelişme yaşanmaması durumunda yarın (Çarşamba) kendisi için Yunanistan'a gönderilecek özel uçağa binerek İstanbul'a ardından da Trabzon'a geleceği kaydedildi.Trabzonspor Yönetimi, Salah'ın imzayı atmasının ardından golcü transferi için düğmeye basacak. Hazırlık maçlarında Onuachu'nun performansı bekleneni veremezken, 'hangi bölgeye takviye gerekiyorsa o kadar transfer yapacağız' diyen Başkan Ertuğrul Doğan forvete de takviye için düğmeye basacak.Kampın tamamlanmasının ardından Trabzon'a dönen teknik direktör Fatih Tekke ile bir toplantı yapacak olan Başkan Doğan ardından listedeki isimlerle görüşecek.